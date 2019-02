Actualizado 22/02/2019 a las 17:51

Crece la familia, crecen los problemas, crece el drama. «Mira lo que has hecho», la serie de Movistar+ creada y protagonizada por Berto Romero, regresa hoy con una segunda temporada «más intensa, más madura, más sofisticada», donde la pareja formada por el alter ego del cómico y su mujer, Sandra (Eva Ugarte), explota ante el estrés que supone la inminente llegada de sus gemelos y el comienzo de las grabaciones de su nuevo proyecto televisivo. «La historia y las circunstancias se ponen más exigentes, y en las situaciones límite ella saca superpoderes, hasta que estalla», bromea Ugarte. «Nos planteamos esto como una historia en tres actos, y cada temporada tiene un tono. En esta, queríamos hablar de la crisis de la pareja, qué pasa cuando se les somete a tanta presión. Eso nos pedía meternos en cada escena con el tono que requiere, y yo creo que ha quedado más equilibrado. Habla de una pareja que se hace mayor», explica el actor.

En una doble pirueta narrativa, como si de «una muñeca rusa» se tratase, Berto Romero juega a grabar su serie dentro de estas seis nuevas entregas, de apenas media hora. En esta tercera capa de realidad, Belén Cuesta se mete en la piel de la otra Sandra, su segunda mujer ficticia. Nuria Gago es la otra gran incorporación de las nuevas tramas. «Siempre pienso que escribo sobre mí y al final acabamos hablando sobre Sandra. Ella es mi personaje favorito. Quizás nace de una cierta conciencia que tenemos de que realmente el papel de la madre siempre es clave, es la que pringa más y acaba gobernando el barco. Igual hay algo de culpa casi», apunta el guionista, que ha pergeñado los nuevos episodios mano a mano con Rafel Barceló y Enric Pardo.

Autoficción diaria

Aunque Berto Romero reconoce que juega con la idea que tienen los espectadores de él, el protagonista de «Mira lo que has hecho» no se parece demasiado al real. «Si yo tuviera una vida tan intensa como la de mi personaje ni la escribiría, estaría muy ocupado viviéndola. Le recomiendo a todo el mundo fabular sobre sí mismo, es terapéutico, porque creas un universo alternativo en el que te puedes explorar a ti mismo enfrentándote de un modo distinto al que lo harías en realidad. Este Berto es mucho más metepatas y emocional que yo y la lía más que yo. También es más frágil, más débil....Pero es verdad que es sanador, yo reivindico el papel de la ficción para entenderte a ti mismo», confiesa el actor, que plantea si no todos hacemos lo mismo en nuestro día a día. «El otro día vi un capítulo de la serie de Jerry Seinfeld en la que Dave Chappelle dice que nosotros vivimos una vida de contención para darle la oportunidad de expresarse libremente a nuestro alter ego del escenario. ¿O cuando cuelgas una foto en Instagram no buscas tu mejor cara y la parte más bonita de la casa? ¿No es eso también construirse una imagen?», plantea.

Derribando mitos

A este doble juego se presta incluso el director de la primera temporada, Carlos Therón, que se interpreta a sí mismo en los nuevos episodios, dirigidos por Javier Ruiz Caldera. «Ha sido una lucha de egos. No se sabía si pedía cortar el director falso, el real...», bromea el realizador de «Superlópez» y «3 bodas de más», entre otras. «Estos reflejos son brutales y el espectador lo va a entender y disfrutar», añade.

Siempre cabe la duda de si su familia real lleva tan bien este funambulismo entre la realidad y la ficción. «Lo hemos incluido en la serie, en una escena ven el piloto y se preguntan si realmente son así. No he tenido ese debate en casa porque ya me conocen, soy monologuista. Hago esto desde que empecé», cuenta Romero. «A mí Berto me contó que su hermano cuando me vio se mosqueó y le preguntó si realmente le veía así», recuerda Jordi Aguilar, el hermano caradura del protagonista.

Entre drama y broma, «Mira lo que has hecho» sigue mostrando sin pudores el lado menos idílico de la paternidad y maternidad. «La grandeza es que explica cosas que si no te han pasado te han hablado de ello», sentencia Ruiz Caldera. «Yo tengo amigos que dicen que gracias a la primera se sintieron menos solos y más comprendidos. Quieren ver la segunda para poder decir: “Dame más paz interior”», concluye entre risas Gago.