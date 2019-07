J. A. Bayona dirigirá la serie de «El señor de los anillos» de Amazon

Actualizado 03/07/2019 a las 18:31

La serie de «El señor de los anillos», la que será la superproducción más cara de la televisión, ya tiene director. El español J. A. Bayona dirigirá lso dos primeros episodios de la serie de Amazon Studios, basada en las icónicas novelas de fantasía de J. R. R. Tolkien. También será productor ejecutivo junto a su socia Belén Atienza.

«J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como gran fan del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo», declaró Bayona. «No puedo esperar para llevar al público de todo mundo hasta la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista».

«El alcance y la amplitud de la capacidad de creación de J.A. Bayona encaja perfectamente con nuestros ambiciosos planes para The Lord of the Rings. Es apasionado y colaborador, un visionario que ha creado emocionantes historias originales junto a su increíble compañera de producción, Belén», declaró Jennifer Salke, directora de Amazon Studios. «Estamos todos muy emocionados de que se unan a nuestros guionistas J.D. Payne y Patrick McKay, no podemos imaginar una forma mejor de comenzar este viaje a la Tierra Media».

«Estamos encantados de que J.A. y Belén se unan a la comunidad mientras continuamos desarrollando esta serie épica», dijeron los escritores JD Payne y Patrick McKay. «Hemos sido grandes admiradores de la obra de J.A. durante años, y sabemos que su estética épica, cinematográfica y profundamente sincera es perfecta para dar vida a la Tierra Media».

Más recientemente Bayona ha dirigido el blockbuster Jurassic World: El Reino Caído, que consiguió una taquilla de más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo. También ha dirigido Lo Imposible, protagonizada por Naomi Watts e Ewan McGregor, Un Monstruo Viene a Verme, protagonizada por Sigourney Weaver, Liam Neeson y Felicity Jones, así como los dos primeros episodios del éxito de Showtime Penny Dreadful.