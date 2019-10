«Batwoman», la primera superheroína homosexual de Gotham

Actualizado 08/10/2019 a las 01:12

Los héroes de la factoría de cómics DC están de moda, basta ver la taquilla de «Joker». Por eso, no es coincidencia que hoy llegue a HBO España «Batwoman», la historia deuna superheroína que vigila las calles de Gotham, interpretada por la actriz australiana Ruby Rose. Aunque la joven Kate Kane nunca planeó convertirse en la nueva justiciera de la ciudad, tres años después de la desaparición de Batman, Gotham está sumida en el caos. Por eso, decide volver a casa para ayudar desde la sombra a su padre, Jacob Kane, y a su empresa de seguridad privada, Crows Private Security.

Más allá de la acción, Kate Kane también regresará a Gotham para volver a ver a Sophie Moore (Meagan Tandy). «Ser homosexual es parte de su identidad, es parte de la historia que estamos contando. La serie no trata sobre una heroína LGTB, sino simplemente sobre una superheroína», dijo Rose sobre la primera justiciera abiertamente homosexual de DC Comics. La joven actriz, modelo y presentadora nunca ha ocultado su sexualidad ni quiere que esta se convierta en una etiqueta. «Siempre he sido Ruby Rose la actriz o modelo lesbiana, pero eso no forma parte de mi trabajo. Eso no está en mi curriculum, y es bastante frustrante cuando lo primero que se me atribuye es mi sexualidad», afirma.

Pero Batwoman también tiene un lado espiritual, y muestra claramente su fe judía, aunque los productores, liderados por Greg Berlanti, aún no han revelado como introducen la religión en los trece capítulos de la primera temporada. «Forma parte de ella, sin embargo estamos presentando al personaje en los primeros episodios. No queremos centrarnos solo en esos dos aspectos de su personalidad», reconoció la protagonista, que durante el rodaje de «Batwoman» tuvo un buen susto.

«Hace dos meses me dijeron que necesitaba una operación de emergencia o corría el riesgo de quedarme paralítica. Me hice una hernia en dos discos de la columna haciendo acrobacias y estaban a punto de seccionar mi médula espinal. Tenía un dolor crónico y no podía sentir los brazos... Gracias al Dr. Bray por todo lo que hizo y por permitirme seguir trabajando y haciendo lo que hago», afirmó en Instagram Rose, que incluso subió un vídeo de la operación.

El día de las justicieras

En pleno auge de los héroes –y sobre todo de las superheroínas–, HBOestrena también la quinta temporada de «Supergirl» (protagonizada por Melissa Benoist), basada en las aventuras de Kara Zor-El, prima de Superman, que la pasada temporada detuvo una campaña antialienígena.