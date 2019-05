Actualizado 17/05/2019 a las 21:37

[¡Cuidado! Este artículo es oscuro y contiene spoilers del final de «The Big Bang Theory»]

Durante años, hemos visto a Sheldon llamaba a la puerta tres veces, a hemos viajado con Howard al espacio y hemos descubierto como Raj superaba sus miedos (con una pequeña ayuda del alcohol). También oímos como la voz de Bernadette dejaba de ser tan aguda, vimos como (por fin) la carrera de Penny despegaba y celebramos tanto como Amy sus primeras veces con el que ahora es su marido. Nos hemos divertido con banderas y hemos tarareado «Mi dulce gatito». Después de doce años de «The Big Bang Theory», este grupo de frikis se ha convertido en parte de nuestra vida. Hemos reído, llorado y nos hemos emocionado con ellos, pero ha llegado el momento de decir adiós. El último capítulo de la ficción de la CBS ya se ha emitido (y puedes volver a verlo en Movistar+).

Por suerte para nosotros, Chuck Lorre ha decidido darle un final feliz a este grupo de frikis (y a Penny). Y sí. ¡Sheldon y Amy consiguen el Premio Nobel de la Física! La pareja de científicos recibe la llamada a altas horas de la madrugada. La buena noticia consigue que Sheldon se pregunte si está soñando y para convencerle de que no, a Leonard no se le ocurre nada mejor que darle una bofetada en la cara, una que provoca que casi se caiga al sofá. No sé cuál de las dos cosas deseaba que pasara más.

La recogida del Premio Nobel ha llegado, como no podía ser de otra forma, para colarse entre los mejores momentos de «The Big Bang Theory». En los instantes antes, vemos como Amy consigue hacer frente a sus inseguridades con la ayuda de Raj, quien le ayuda a hacer un cambio de imagen radical. Su pelo es corto ¡y está peinado! Sus gafas están a la moda, y sus labios están pintados de rojo. Además, lleva un vestido que le favorece. Pero no solo la imagen cuenta. Amy aprovecha el premio para animar a las niñas que «sueñan con la ciencia» a que lo hagan.

Pero en esa entrega de premios no solo vemos brillar a Amy, Sheldon aprovecha el discurso de agradecimiento para reconocer que sus logros no son solo suyos, que no habría llegado hasta ahí sin su peculiar grupo de amigos. Los llama uno por uno y los insta a que se pongan de pie para poder agradecerle su apoyo. El físico reconoce, por primera vez en doce años, que no es el amigo que se merecen y se disculpa por ello. No hay truco. No grita «¡bazinga!». Solo Sheldon siendo honesto.

Pero ¿y qué pasa con el resto de personajes de «The Big Bang Theory»? Mi pareja favorita, Leonard y Penny, nos dan una gran noticia: ¡están embarazados! «Estuve allí el momento en que se conocieron. Él me dijo que sus bebés iban a ser inteligentes y hermosos. Y ahora que están esperando uno, no tengo ninguna duda de que así será», comenta emocionado Sheldon. Hablando de niños... ¡Halley y Michael existen de verdad! Por primera vez en la ficción, podemos ver a los pequeños Wolowitz y son adorables.

No nos podemos olvidar de Raj (Kunal Nayyar). Sigue un pelín obsesionado con encontrar a su chica y parece que la ha encontrado, aunque solo sea para una cita. El astrofísico consigue quedar con la actriz Sarah Michelle Gear, la protagonista de «Buffy Cazavampiros». Y por si todo esto fuera poco, ¡el ascensor funciona!

Demasiadas emociones para un episodio que termina de la mejor manera. Con todos reunidos en el mítico salón ¿haciendo qué? Comiendo.

Hasta siempre, chicos. Os echaremos de menos.