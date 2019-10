«The Big Bang Theory»: el guiño de la Academia de Suecia a la ficción tras anunciar el Nobel de Física

Actualizado 10/10/2019 a las 12:14

«Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly fourteen billion years ago expansion started (Todo nuestro universo estaba en un estado cálido y denso, entonces hace casi 14.000 millones de años comenzó la expansión)». Cualquier seguidor de «The Big Bang Theory» es incapaz de leer esos versos sin que se acoplen a la sintonía de arranque de la ficción. Puede que por eso, la Real Academia de las Ciencias de Suecia los haya elegido para hacer un pequeño guiño a la ficción durante la entrega del Premio Nobel de Física.

Durante el anuncio del fallo, que recayó en el astrofísico canadiense James Peebles y sus compañeros suizos Michel Mayor y Didier Queloz por su contribución al entendimiento de la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el Cosmos, el portavoz de la Academia aprovechó su intervención para rendir homenaje a «The Big Bang Theory» y agradecer su labor de visibilización.

Además, el secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias, Goran Hansson, explicó que «The Big Bang Theory» ha ayudado a «llevar la ciencia a las pantallas y a los salones de las casas de todo el mundo es un logro fantástico». «Estoy muy agradecido por lo que ha hecho por la ciencia, por acercar la ciencia a la gente», añadió al ser entrevistado por AP.

[¡Cuidado! El resto del artículo contiene información sensible sobre el final de «The Big Bang Theory»]

Recordamos que durante gran parte de la trama de los protagonistas de «The Big Bang Theory» soñaban con ganar un premio Nobel algún día. Finalmente, fueron Sheldon y Amy quienes ganaron el codiciado Premio Nobel de la Física. La pareja de científicos recibía la llamada a altas horas de la madrugada. La buena noticia conseguía que Sheldon se pregunte si está soñando y para convencerle de que no, a Leonard no se le ocurrió nada mejor que darle una bofetada en la cara, una que provoca que casi se caiga al sofá. No sé cuál de las dos cosas deseaba que pasara más.

Además, el cierre de la ficción propició que los seguidores de «The Big Bang Theory» escucharan unas palabras que llevaban años esperando. Sheldon aprovecha el discurso de agradecimiento para reconocer que sus logros no son solo suyos, que no habría llegado hasta ahí sin su peculiar grupo de amigos. Los llama uno por uno y los insta a que se pongan de pie para poder agradecerle su apoyo. El físico reconoce, por primera vez en doce años, que no es el amigo que se merecen y se disculpa por ello. No hay truco. No grita «¡bazinga!». Solo Sheldon siendo honesto.