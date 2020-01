Actualizado 15/01/2020 a las 02:07

Pocas personalidades han conseguido sacarle tanto rédito al «boom» que ha tenido la gastronomía en televisión como Alberto Chicote (Madrid, 1969). El reconocido chef, que hizo sus primeros pinitos en la pequeña pantalla en Canal Cocina, es hoy uno de los rostros más reconocidos de la televisión, donde de la mano de Atresmedia se ha convertido en todo un referente. En el grupo audiovisual, desde 2012 está al frente de «Pesadilla en la cocina», formato de cabecera en La Sexta, pero también ha conducido muchos otros espacios. En Antena 3, ha comandado «Top Chef», «Los mitos de los alimentos», «Superalimentos», «Dietas a examen» y «Nuevos mitos de los alimentos», mientras que en La Sexta ha hecho lo propio con «El precio de los alimentos» y el reciente «¿Te lo vas a comer?».

Aunque el grupo también le ha permitido cambiar de registro y salir de la cocina. Desde la Nochevieja de 2013, ha dado las Campanadas en seis ocasiones desde la Puerta del Sol de Madrid. Las dos primeras veces (2012 y 2015) para La Sexta, mientras que en los últimos cuatro años lo ha hecho junto a Cristina Pedroche en Antena 3. Ahora, el grupo ofrece al cocinero una nueva oportunidad para explorar su faceta más desconocida con «Auténticos», programa que La Sexta estrena esta noche (22.30) y en el que el chef y presentador, tal y como explica a ABC, cambiará totalmente de registro e intentará ayudar a personas con síndrome de Down, asperger y parálisis cerebral a luchar por sus sueños.

P -Cuéntenos un poco. ¿Qué vamos a ver en «Auténticos»?

R -«Auténticos» es un programa en el que vamos a intentar acompañar y ayudar a personas con discapacidad que tienen un sueño y están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. Ellos dicen: «Si tú me puedes ayudar, yo pongo todo el interés del mundo en conseguirlo». Nosotros somos menos acompañantes. Les ponemos en contacto con personas que puedan hacerle el trabajo más sencillo, darles ánimos y empujarles. Es decir, que si alguno quiere conocer a algún famoso, no se lo vamos a presentar, sino que les vamos a intentar guiar un poco en el camino para que sean ellos los que lo consigan por sus propios métodos. Por eso lo más importante no es la discapacidad de los protagonistas, sino su capacidad por esforzarse para lograr algo que sueñan.

P -Imagino que a nivel personal, ha debido ser una experiencia muy bonita...

R -Ha sido súper gratificante. Me siento muy orgulloso, porque éste es un programa de esos que te llenan mucho el pecho. Cuando terminas dices... «Ostras, he podido ayudar a esa persona para que consiga todo lo que quería. Cómo se lo ha currado, cómo ha trabajado para derribar esa barrera que pensábamos que era insalvable». Es muy, muy, muy gratificante ver el empeño que le han puesto y lo mucho que han trabajado para conseguir sus metas, aunque no te diré si siempre lo logran por no hacer «spoilers».

P -El día a día de las personas con discapacidad es algo que muchos desconocen, a pesar de que hay películas como «Campeones» que lo han puesto de relieve...

R -Gracias a Dios, la inclusión de personas con discapacidad cada vez es mayor. Pero es algo que va más poco a poco que mucho a mucho. Este programa habrá merecido la pena si puede ayudar a que la visión que tiene la sociedad de estas personas cambie, mejore o sencillamente se construya, porque hay gente que no tiene en sus círculos a personas con discapacidad y no sabe lo que es convivir con ellas. Yo mismo, por ejemplo no tengo a ninguna persona con discapacidad en mi entorno, por lo que me he ha fascinado el ver cómo se han esforzado y trabajado por conseguir sus sueños.

P -¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido de todo el proceso?

R -Más que sorprenderme, me han asombrado los descubrimientos que he hecho. Descubrir algo es más un descubrimiento que una sorpresa. Conocer todo esto de un modo tan cercano te hace descubrir a personas que son increíbles. A mí siempre me ha emocionado mucho la capacidad de esfuerzo, trabajo y desarrollo de las personas, por eso descubrir a gente con esa capacidad de sacrificio para lograr algo me parece muy emocionante. En lo particular, cada uno de ellos tienen su historia. Hay quien quiere bailar porque no lo ha querido hacer nunca, otros que quieren ser joyeros. Una quiere cuidar al mayor número de animales posibles y el otro cocinero. Pero lo mejor es que no hay ningún sueño que dependa de nosotros. Solo les ayudamos a superar sus barreras. Si alguno dice: «¡Quiero escribir un artículo en "The New York Times"!», pues tratamos de ayudarles a seguir todos los pasos. Pero no le presentamos al director.

P -Después de rodar el programa y de haber seguido de cerca a estas personas con discapacidad, ¿son muchas las barreras que tienen que superar?

R -Son excesivas y del todo injustas. Creo que las personas que no tenemos personas con discapacidad en nuestro entorno, desconocemos cuál es su realidad. Nos pensamos que están solventadas todas las diferencias porque en el aeropuerto hay marcado un «caminito» para que los invidentes puedan seguirlo con el bastón. Pero eso es solo la punta del iceberg. Las dificultades son muchísimas más. Hay gente que tiene problemas de dependencia gravísimos y que no pueden hacer nada sin la ayuda de otras personas. Nos hemos encontrado con algunos familiares que nos decían: «Esta persona depende de mí. Pero cuándo yo no esté, quién les va ayudar?».

P -Imagino que habrá material de sobra para que «Auténticos» tenga más de una temporada...

R -Espero que los datos nos acompañen y que así sea. Si estuviese en mi mano, lo habría firmado ya. Creo que «Auténticos» es uno de esos formatos que tienen mucho futuro. No es un programa que caiga ni en el sensiblismo ni en el amarillismo. Para nosotros, los protagonistas son personas que quieran lograr un sueño. Que tengan una discapacidad va en segundo término. Porque cuando lo veas, vas a ver que Andrea, Eli, Alejandro, José Manuel, Ana, Alberto... son todos geniales. Te vas a enamorar de ellos. Te va a dar igual la discapacidad que tengan.

P -También habrá sido una experiencia muy diferente a la de dar las Campanadas...

R -Claro que sí. Éste ha sido el sexto año en que lo hago y estoy encantado de hacerlo todas las veces que haga falta. Es una oportunidad de formar parte de un momento único que compartimos la gran mayoría de los españoles. Estar en Atresmedia y que el grupo confíe en ti año a año es genial.

P -Se lo tengo que preguntar. ¿A usted le sorprendió el vestido de Cristina Pedroche?

R -Bueno, me sorprende siempre. Porque yo tampoco sé lo que va a llevar hasta la última noche y hasta el último momento, cuando se descubre delante de toda España.

P -«Auténticos» es, asimismo, muy diferente a «Pesadilla en la cocina», donde por más que lo intenta, no puede mostrar su cara más amable...

R -Es una cuestión de entornos. Creo que todos, en nuestro día a día, dependemos del entorno donde nos movemos. Si estás en un entorno amable, tu actitud es mejor que si no lo estás. No te comportas igual si estás tomando unas cervezas con tus colegas que si tienes que ir a denunciar a Comisaría a la Policía que te han robado. Pues esto es igual. Con lo que veo en «Pesadilla»... no puedo comportarme como con los protagonistas de «Auténticos».

P -También por eso, en este programa le van a permitir mostrar su faceta más desconocida, más amable...

R -Eso es cierto. El público que me ha conocido por «Pesadilla» o «¿Te lo vas a comer?», lo han hecho en ambientes más complicados. Pero ahora van a verme en un entorno totalmente diferente, en el que no están habituados a verme.

P -¿Qué tal es eso de ser el nuevo hombre para todo de Atresmedia?

R -Bueno, hay un montón de cosas que aún me quedan por hacer, pero que el grupo confíe en mí para hacer algo diferente es un privilegio. Siempre me han elegido con mucho tino los productos que he realizado aquí y me pareció que era una suerte enorme cuando me ofrecieron esto. No pude más que dar gracias una y mil veces porque era una oportunidad de hacer algo diferente y algo que vale la pena ser contado.

P -¿Han terminado de grabar hace mucho la primera temporada de «Auténticos»?

R -Pues... el último programa lo cerramos hace menos de un mes, a finales de diciembre. Date cuenta de que la consecución de los sueños de nuestros protagonistas lleva trabajo, esfuerzo y tiempo. Si a ti pasar un examen de 20 preguntas te lleva dos días de estudio, a nuestros protagonistas les puede llevar meses. Pero lo importante no es eso, sino que tengan el ansia, la ambición y la capacidad de esfuerzo para lograrlo. Por eso hemos grabado en varios meses, porque todo lleva un trabajo implícito. Ojalá toda la gente se esforzase como ellos.