Andrew Lincoln, sobre su marcha de «The Walking Dead»: «Mi relación con Rick está lejos de acabarse»

Actualizado 28/07/2018 a las 20:44

Los supervivientes del apocalipsis zombi de «The Walking Dead» necesitan un nuevo líder. «Esta será mi última temporada interpretando el papel de Rick Grimes. Me encanta la serie, lo es todo para mí, pero no quiero que esto se convierta en un discurso de los Oscar ni en un obituario. Mi relación con Rick Grimes está lejos de acabarse. Y he prometido no llorar». Con estas palabras, pronunciadas en su despedida oficial en la Comic-Con de San Diego, el actor Andrew Lincoln decía adiós al personaje que le ha acompañado nueve años.

Eso sí, la forma en la que se marchará sigue siendo una incógnita. Al menos hasta que Fox estrene los nuevos capítulos de la novena temporada, que llegará a España en octubre. «Lennie James es un buen ejemplo de salir de la serie sin morir. Acabo de verle hace cinco minutos y está en buen estado de salud. Hay otra forma de irse, la más común, pero no voy a decírtela. Prefiero que lo veas porque estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho».

La salida de Rick marcará el inicio de nuevas historias en una serie que también necesitaba afrontar su particular resurrección. «Me hubiera encantado no haber dicho nada y sorprender al público. La noticia saltó hace unos meses y luego Robert Kirkman (el creador) lo mencionó en entrevistas. Así que pensamos en anunciarlo en la Comic-Con porque los fans siempre van primero», explicó el intérprete, que reconoció que lleva tiempo pensando en dejar la ficción, sobre todo por motivos familiares: sus hijos cada vez son más mayores y es más difícil para ellos llevar una vida «nómada». «Tiene mucho que ver con una conversación que Scott y yo tuvimos hace unos años. Habló sobre querer terminar el arco de la historia pero sin abandonar la nave nodriza», confirmó Lincoln, que cree que han rodado algunos de los capítulos más emocionantes desde el piloto. «No hay nadie más grande que la historia que contamos, y la de este año es increíble», sentencia.

«Cualquiera que quiera a Rick Grimes y a “The Walking Dead” querrá ver lo que hemos hecho», añadió Robert Kirkman, quien estuvo en la despedida oficial de Lincoln con el resto del reparto: Norman Reedus (que según «The Hollywood Reporter» negocia un acuerdo de casi 20 millones de euros como protagonista), Danai Gurira, Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, que solo estará en seis episodios ya que tuvo que compaginar las grabaciones de la ficción zombi con las de su nueva serie, «Whiskey Cavalier». «Lo más importante en estos momentos es mantener la libertad narrativa. La ficción mantiene su integridad, la misma que tenía cuando hicimos el primer episodio», reconoce la actriz, cuya permanencia a largo plazo en «The Walking Dead» sí parece asegurada. «Queda mucho de Maggie por contar», confirmó.

La novena temporada, en la que habrá un salto en el tiempo, también experimentará cambios tras las cámaras. Angela Kang se convertirá en la nueva «showrunner» y dará a las futuras tramas un toque wéstern. Eso sí, «The Walking Dead» mantendrá su esencia, heredera de «Resident Evil» y «28 días después», planteó Scott Gimple, productor ejecutivo. «Esos títulos dieron otra profundidad al género zombi y “The Walking Dead” aprovechó el momento», añadió. Ahora toca renovarse para sobrevivir.