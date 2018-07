«American Gods»: ¿Y si hubiera nuevos dioses?

Actualizado 08/07/2018 a las 01:54

«¿Qué es un Dios? Son reales si crees en ellos». Esto es lo que viene a contarnos «American Gods», la serie basada en la novela de Neil Gaiman que estrenó Amazon Prime Video y XTRM recupera a partir de este domingo 8 de julio a las 22.00 horas. «Sombra», interpretado por Ricky Whittle, es el encargado de adentrarnos en este mundo, un mundo oculto donde la magia es real y donde los Antiguos Dioses temen tanto caer en la irrelevancia como el creciente poder de los Nuevos Dioses.

Días antes de salir de prisión, la mujer de «Sombra», Laura Moon (Emily Browning), muere en un misterioso accidente de coche. Apenado por la pérdida por el dolor, emprende el regreso a casa. En el avión, se encontrará con el enigmático señor Miércoles, que dice ser un refugiado de una guerra antigua, un dios y también el rey de América. «Pese a morir en el primer episodio, va a tener mucha relevancia en la serie», cuenta Emily Browning en una conversación telefónica con ABC. «Es el personaje más complicado al que me he enfrentado en mi vida, es una persona realmente mala. Cambia radicalmente con su muerte», añade. De apariencia angelical, pero con un carácter que en cada capítulo será más retorcido, Laura Moon es también la debilidad de «Sombra». «El señor Miércoles y ella tienen una personalidad muy parecida… Creo que entiendo porque 'Sombra' se siente 'atraído' por el señor Wednesday. Le van ese tipo de personas que le controlan», reflexiona.

Pero ¿quién es el señor Miércoles? «Si te lo dijera no te lo creerías», contesta el personaje en uno de los fotogramas del tráiler. «De él solo puedo decir que no es exactamente lo que parece. Apenas comparto una escena de diez segundos con él en toda la temporada, pero puedo decir que creo que, en un futuro, podrían llegar a hacer grandes cosas juntos», dice la actriz que ya habíamos visto en títulos como «Legend» o «Sleeping Beauty».

El señor Miércoles frente a 'Sombra'

Para actualizar la historia publicada hace 17 años, los creadores de la serie, Bryan Fuller y Michael Green, tuvieron que modificar a los Nuevos Dioses. «Entre ellos, destaca Technical Boy. Es este tipo de personas que están todo el día pendiente y te dicen que Instagram ya está anticuado dos días después de su lanzamiento», cuenta Browning. Technical Boy es uno de los dioses más jóvenes y más poderosos de todo el universo. «Publica 'todo lo que hace' constantemente», añade. Delgado y a la moda, será el que sitúe en el periodo temporal, en el que estén los personajes a través de su estilismo.

Sin embargo, Neil Gaiman lo ideó de una forma distinta. «La imagen que tenemos de la tecnología ha cambiado mucho en los últimos años. Eso tenía que verse reflejado en este personaje», asegura la actriz. Technical Boy era un hombre joven y gordo, que bebía Coca-Cola light en lata y siempre vestía un abrigo largo y negro, de un tejido que parecía seda. No parecía tener más de veinte años. De hecho, tenía hasta acné en una de sus mejillas.

El nuevo Dios, Technical Boy

Nuevos dioses, nueva era, nuevas preocupaciones

«Nunca se sabe cómo reaccionará el público. Lo que sí sé es que es una de las series más diferentes que he visto. No se parece en nada a ninguna de las que he visto hasta ahora», confiesa Browning. La inmigración, la raza, la religión y la sexualidad son algunos de los temas que analizará «American Gods». «Cada capítulo trata un tema de interés social y actual, algo que nos preocupa a todos», comenta. No dejarán ningún tema sin tratar, ni siquiera el 'Make America great again (Hacer que América vuelva a ser grande otra vez)' que tanto hemos escuchado ultimamente.