Amazon ata a Phoebe Waller Bridge por 20 millones de dólares anuales

Actualizado 25/09/2019 a las 10:37

La estrella de «Fleabag» se quedará en Amazon mucho tiempo. La compañía de Jeff Bezos ha decidido firmar un contrato con Phoebe Waller-Bridge, creadora y protagonista de la comedia de moda en las plataformas, por el que la guionista se embolsará 20 millones de dólares anuales.

Waller-Bridge, responsable también de la premiada adaptación a televisión de «Killing Eve», creará y producirá contenidos para Amazon Prime Video, un valor seguro para la compañía de comercio electrónico después de que la cómica lograra seis Premios Emmy con la segunda temporada de su adaptación teatral. «Estoy increíblemente entusiasmada de continuar mi relación con Amazon. Trabajar con el equipo en 'Fleabag' ha sido creativamente hablando un sueño hecho realidad. Nos hemos sentido como en casa. ¡Tengo ganas de ponernos en marcha!», afirmó la creadora tras revelarse el acuerdo.

«¡Estamos emocionados de poder continuar nuestra relación con Phoebe en Amazon Studios! Como ha quedado plasmado con su gran éxito en los premios Emmy esta semana, es ingeniosa, brillante, generosa y virtuosa en múltiples frentes incluyendo guion, actuación y producción», dijo Jennifer Salke, responsable de Amazon Studios. «Fleabag ha sido un regalo para nuestros miembros de Prime Video y estamos emocionados por lo siguiente que saldrá de su brillante y estrambótica mente y deleitar a nuestra audiencia global».

La guionista subió hasta tres veces a recoger un premio Emmy el pasado domingo. Primero, el de mejor guion por el piloto de la serie. Poco después volvió a por el galardón a la mejor dirección de comedia (también por ese capítulo). «Esto es completamente ridículo»: gritó la directora, guionista y actriz cuando regresó al escenario para recoger el premio a mejor actriz de comedia, el mismo que le arrebató a grandes talentos como Julia Louis-Dreyfus («Veep») o Rachel Brosnahan («La maravillosa Sra. Maisel»).

Phoebe Waller-Bridge -

Antes de ser adaptada a la aclamada serie de televisión, «Fleabag» debutó como un espectáculo unipersonal femenino en el Festival Edinburgh Fringe en 2013, dónde Waller-Bridge fue guionista y actriz. Esto le supuso una nominación a los premios Olivier y a los premios Critics' Circle Theatre Award en la categoría de Most Promising Playwright, entre otros galardones. Waller-Bridge recientemente ha finalizado su espectáculo fuera de las superproducciones de Broadway con las entradas agotadas en el New York’s SoHo Playhouse en abril, y en el London's Wyndham's Theatre en el West End a comienzos de este mes. La versión extendida de esta obra también consiguió agotar todas las entradas en Nueva York y le ha supuesto una nominación a los premios Drama League por Distinguished Performance, una nominación a los premios Lucille Lortel por Outstanding Solo Show y una nominación a los premios Drama Desk en la categoría de Outstanding Solo Performance.

La primera temporada de «Fleabag» logró un premio BAFTA de Televisión a Mejor Actriz de Comedia. La segunda tanda de capítulos se estrenó con elogios generalizados de crítica y público, algo que han refrendado sus seis premios Emmy incluyendo Mejor Serie de Comedia, Mejor Dirección de Comedia, Mejor Guion de Comedia y Mejor Actriz de Comedia para Waller-Bridge.

Pero Phoebe Waller-Bridge es mucho más que «Fleabag» y «Killing Eve». La londinense ya era conocida por el gran público por haber creado la comedia dramática «Crashing», en 2016. Además, la británica se ha encargado del guion de la nueva película de James Bond y es la voz de uno de los androides de «Han Solo: una historia de Star Wars», en concreto L3-37. Su carrera, no en vano, no ha hecho más que comenzar.

En cuanto a la trayectoria de Waller-Bridge en el teatro, el currículum de la guionista incluye los siguientes títulos: The One (Soho Theatre), Mydidae (Trafalgar Studios), Hay Fever (West End), Tribes (Royal Court), Rope (Almeida), 2nd May 1997 (Bush Theatre, nominada en los Evening Standard Theater Award Nomination en la categoría “Best Newcomer”), Like a Fishbone (Bush Theatre), Sixty-Six Books (Bush Theatre) y Roaring Trade (Soho Theatre).

Waller-Bridge es también la directora co-artística de DryWrite Theatre Company, una compañía de teatro galardonada y nominada en los premios Olivier que desafía a los escritores a trabajar con objetivos específicos para involucrar activamente al público.