Amazon firma un acuerdo con Neil Gaiman para desarrollar nuevas series

Actualizado 02/10/2018 a las 15:24

Amazon Studios ha anunciado hoy la firma de un acuerdo general con el galardonado y visionario escritor Neil Gaiman. Neil Gaiman, creador de la esperada serie de Amazon Original Good Omens y de la novela American Gods, galardonada con un Premio Hugo, trabajará en exclusiva con Amazon Studios en la creación de series de televisión que se estrenarán mundialmente en Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios.

“Neil Gaiman es un escritor increíblemente talentoso, que crea mundos cautivadores, multidimensionales y narrativamente únicos”, declara Jennifer Salke, Directora General de Amazon Studios. “Sus fans son apasionados, auténticos y muy entusiastas y tenemos suerte de poder llevar su prodigiosa visión al público de Prime Video”.

“Lo que me llevó a decidirme fue cómo disfruté trabajando con el equipo de Amazon en Good Omens”, declaró Gaiman. “Son inteligentes, personas increíblemente entusiastas que no tenían miedo de que Good Omens fuera diferente, pero que estaban decididos como yo a hacer algo tan único y emocionante como hemos hecho. Me emociona saber que tengo un hogar en Amazon en el futuro en el que puedo hacer series de televisión que nadie haya visto antes, algo distinto a Good Omens, pero igual de extraordinario y divertido”.

Reconocido como uno de los creadores del cómic moderno, Gaiman es un prolífico escritor cuya obra, que incluye prosa, poesía, cine, periodismo, cómic, letras de canciones y teatro, va más allá de los géneros y llega a públicos de todas las edades.

Empezó su carrera en Inglaterra como periodista y escribió biografías en sus comienzos antes de crear su novela gráfica Violent Cases, la primera de muchas colaboraciones con el artista Dave McKean, que dio lugar a Orquídea Negra, publicada por DC Comics. La siguió la rompedora Sandman, que recibió numerosos galardones, incluyendo el World Fantasy Award a la mejor historia corta, el primer cómic en recibir un premio literario. El regreso de Gaiman a Sandman por su 25 aniversario, con Sandman: Overture, fue considerado Bestseller #1 por el New York Times y ganó el premio Hugo a la mejor novela gráfica de 2016.

Coraline de Gaiman se hizo con múltiples galardones, incluyendo el British Science Fiction Award. Fue adaptada como musical por Stephin Merritt y fue el punto de partida de la película animada dirigida por Henry Selick, que recibió un BAFTA a la mejor película de animación y fue nominada a un Oscar en la misma categoría. Su novela El Libro del Cementerio, que ganó la Carnegie Medal y la Newbery Medal, las mayores distinciones de la literatura juvenil estadounidense, está actualmente siendo adaptada a una película.

Gaiman escribió el guion para la serie original de la BBC TV Neverwhere; del primer largometraje de Dave McKean, Mirrormask, para Jim Henson Company; y coescribió el guion de Beowulf para Robert Zemeckis. Ha producido Stardust, la película de Matthew Vaughn basada en su libro. Ha escrito y dirigido dos películas: A Short Film About John Bolton y Statuesque de Sky Television. Su novela American Gods, se adaptó para Starz y su personaje de The Sandman se adaptó para la serie de FOX Lucifer.

Es considerado autor superventas por New York Times gracias a sus novelas Neverwhere, Stardust, American Gods, Los Hijos de Anansi, El Océano al Final del Camino (ganadora del National Book Award de 2013 en Reino Unido), y Good Omens (con Terry Pratchett), así como la colección de historias cortas Humo y Espejos, Objetos Frágiles y Material Sensible. Su primera colección de historias cortas de ficción, Humo y Espejos, fue nominada a los MacMillan Silver Pen Awards británicos como la mejor colección de historias cortas del año. Su libro más reciente, Mitos Nórdicos, se ha convertido en un superventas internacional y un fenómeno en el mundo editorial.

Sus colecciones y libros de cuentos ilustrados para jóvenes lectores incluyen: El cementerio sin lápidas y otras historias negras; la trilogía Interworld, coescrita con Michael Reaves; El día que cambie a mi padre por dos peces de colores; Los lobos de la pared, que fue adaptada a una ópera por el Scottish National Theatre; la seleccionada para los premios Greenaway Crazy Hair, ilustrada por Dave McKean; The Dangerous Alphabet, ilustrada por Gris Grimly; Blueberry Girl; Instrucciones, ilustrada por Charles Vess, y la ganadora del premio Bestseller Greenaway La joven durmiente y el huso, ilustrada por Chris Riddell.