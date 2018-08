Amazon desvela los primeros detalles de «The Romanoffs»

Actualizado 31/08/2018 a las 19:25

La esperada serie de antología contemporánea, «The Romanoffs», se estrenará en Amazon Prime Video el 12 de octubre. La ficción emitirá un nuevo episodio cada viernes hasta llegar a los ocho capítulos en la primera temporada. «The Romanoffs» estará disponible en versión original en más de 200 países desde el 12 de octubre y las versiones dobladas a otros idiomas llegarán a principios de 2019.

«The Romanoffs» ha sido creada, escrita, dirigida y producida por el nueve veces ganador del premio Emmy, Matthew Weiner («Mad Men») y cuenta ocho historias diferentes sobre personas que se creen descendientes de la familia real rusa. Situada en siete países de todo el mundo, «The Romanoffs» fue rodada en tres continentes colaborando con productoras locales y creativos de Europa, América y el lejano oriente. Cada historia sucede en un nuevo lugar con un reparto diferente. El primer episodio –«The Violet Hour»– está protagonizado por Marthe Keller, Aaron Eckhart, Ines Melab y Louise Bourgoin, y el segundo –«The Royal We»– conforma su elenco con Corey Stoll, Kerry Bishe, Janet Montgomery y Noah Wyle. Ambos serán estrenados el próximo viernes 12 de octubre, mientras que los otros seis capítulos se emitirán semana a semana, cada viernes, hasta completar la temporada el 23 de noviembre.

«The Violet Hour» estará ubicada en París, en el que una casa solariega que es la clave del futuro de una familia. Mientras, «The Royal We» habla de un matrimonio estancado, una pareja que encuentra sus propias tentaciones. El tercer episodio es «House of Special Purpose» –protagonizado Christina Hendricks, Isabelle Huppert, Jack Huston, Mike Doyle y Paul Reiser– cuenta cómo una estrella de cine y un director se enfrentan en una batalla por lo que es real. «Expectation» es el nombre del cuarto episodio –en el que aparecen Amanda Peet, John Slattery, Emily Rudd, Jon Tenney, Mary Kay Place y Michael O'Neill– y este veremos cómo en un solo día en Nueva York una mujer se enfrentará a todas las mentiras que ha dicho.

La segunda mitad de la serie de compone de otros cuatro episodios, que estarán disponibles a partir del 2 de noviembre, siguiendo el ritmo de estrenos que sigue la primera tanda. «Bright and High Circle» es el quinto capítulo, en el que se cuenta la historia de un amigo de confianza que se encuentra bajo sospecha y pone a prueba la lealtad de una comunidad muy unida, con Diane Lane, Ron Livingston, Andrew Rannells, Cara Buono y Nicole Ari Parker como protagonistas. «Panorama» es la sexta entrega, que transcurre en Ciudad de México con un reportero idealista como protagonista, que se enamora de su misterioso tema. Todo ello con Juan Pablo Castañeda, Radha Mitchell y Griffin Dunne en el elenco.

El séptimo capítulo es «End of the Line» –protagonizado por Kathryn Hahn, Jay R. Ferguson, Annet Mahendru y Clea Duvall–. En él, se cuenta la historia de una pareja que se enfrenta a la destrucción en un viaje al extranjero para seguir su legado. El octavo y último episodio recibe el título de «The One That Holds Everything». Resolverá una historia que da la vuelta al mundo, en la que un hombre intenta escapar de una maldición familiar y cuenta con Hugh Skinner, Adèle Anderson, Hera Hilmar, Ben Miles y JJ Feild en el reparto.