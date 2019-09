«Amar es para siempre» estrena su octava temporada con la sustitución de casi todo el reparto

El salmantino José Antonio Sayagués lleva en «Amar es para siempre» desde el principio de los tiempos, cuando está serie amenizaba y sorprendía a la audiencia en la sobremesa de La 1 bajo el título de «Amar en tiempos revueltos». Los años han pasado y la serie vive ahora en Antena 3 las mieles del éxito. Pelayo y su familia siguen al frente de El Asturiano.

P - ¿Se imaginaba hasta dónde ha llegado su personaje y la serie?

R - Por mucha fantasía que uno tenga no se lo puede imaginar... es imposible.

P - Usted es el más veterano.

R - Llevo en la serie desde el episodio cero. A lo largo de este tiempo, he contado con grandes compañeros. Todos hemos formado una gran familia en la que han pasado muchas cosas buenas, alegres y otras no tanto, en lo personal y en lo profesional. La serie es un fiel reflejo de la vida. Tengo tres hijos: dos en la ficción, Manolita y Marcelino, y mi hija en la vida real.

P - ¿Cómo afronta esta temporada?

R - Cada vez que pongo los pies en este decorado siento las mismas sensaciones que la primera vez.

P - ¿Qué tiene «Amar es para siempre» que la hace tan querida por la audiencia?

R - Esta serie habla de la vida y al mismo tiempo enseña a vivirla. A través de las tramas y la renovación de los personajes son muchas series en una. Muchas de las historias que se han contado a lo largo de las temporadas yo las viví. Esta serie no es un documental, pero te muestra cómo viven esos hechos los distintos personajes. Tiene una filosofía de vida que enseña a cómo vivirla. Pelayo, mi personaje, me ha hecho descubrir la vida de otra manera con un espíritu conciliador.

P - Tras todo este tiempo, ¿qué es lo que más le gusta de su personaje?

R - Me ha dado sabiduría y serenidad para aceptar y entender la vida desde su esencia. No tengo nada que no me guste de él. Cada día recibo sus lecciones de vida.

P - ¿Se puede decir qué Pelayo representa la memoria histórica de la Plaza de los Frutos?

R - Pelayo es un Séneca, pero sobre todo es un Sancho Panza con los pies en la tierra.