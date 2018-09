Alzhéimer, poderosos narcos y una sonrisa canalla: así se construyó «Vivir sin permiso»

Actualizado 24/09/2018 a las 01:07

En Oeste (una ficticia localidad situada en las rías gallegas), hay pocos asuntos que escapen al control de Nemo Bandeira (José Coronado), un intocable empresario, rico y poderoso gracias al narcotráfico, que ve cómo su mundo se desmorona cuando le diagnostican alzhéimer. A partir de entonces, comienza una lucha de Bandeira contra sí mismo y un juego de tronos entre sus herederos para quedarse con su imperio. Con esta premisa, Aitor Gabilondo ha creado «Vivir sin permiso», la gran apuesta de Telecinco para esta temporada, que estrena el primero de sus trece capítulos este lunes (22.40), también en FDF, Divinity, Energy, Be Mad y Mitele.es. «No es una serie sobre el alzhéimer, es una ficción sobre elpoder; una metáfora de la rebelión», cuenta Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España. «Esta enfermedad es un temor colectivo, y eso me parecía que tenía gran potencia narrativa. Esta es la historia de un rey poderoso que pierde la memoria, siempre pensamos en los buenos que no recuerdan cosas, pero¿y si le pasa al malvado?», reconoce Gabilondo, que debuta como productor con su propia empresa, Alea Media.

El germen de «Vivir sin permiso» está en la novela «Todo es silencio», de Manuel Rivas. Cuando Mediaset se interesó por el proyecto, el escritor creó un nuevo relato de cuarenta páginas para Gabilondo. «Lo mejor a la hora de realizar una adaptación es no pedir permiso», bromea el guionista. Un día juntos en Galicia les bastó para entregarse el testigo de la obra. «Cada uno hace su trabajo y los lenguajes son distintos, así que lo mejor es quedarse con el espíritu de la historia original», recalca Gabilondo, que paralelamente escribió la adaptación de «Patria» para HBO. «Me he dado cuenta de que ambas historias hablan sobre la memoria, sobre lo poco fiable que es, sobre lo que la dosificamos para poder seguir viviendo», reflexiona. «A mí me apasiona ver esa metamorfosis del papel a la pantalla, y a la literatura en general creo le viene muy bien moverse, ir algo más allá», confiesa Rivas.

Cuando el proyecto echó a andar, ya contaba con un protagonista de altura: José Coronado, un actor con el que han pasado de personajes «de galán» a tipos «con rock and roll», bromea Vasile. «Siempre que llego a un proyecto está Coronado, pero le ha dado mucha energía a Nemo Bandeira», cuenta Gabilondo, que confió también en la «sonrisa canalla» de Álex González para dar vida a Mario Mendoza, el abogado de Nemo Bandeira, casi un hijo para él al que, sin embargo, deja fuera de la carrera por liderar su empresa, lo que desata la furia del ambicioso joven. «Aitor tiene muy buen ojo y si él ha visto claro lo de la sonrisa canalla…», cuenta entre risas González, recién salido de la proyección de la serie en el Festival de San Sebastián. «Es un tipo que no va a caer nada bien, muy alejado del héroe que rescata a la chica. Yo he disfrutado mucho, aunque a veces he tenido cierto conflicto conmigo mismo intentando no juzgarlo, pero cuesta, no tiene desperdicio», reconoce. Claudia Traisac, Luis Zahera, Pilar Castro, Álex Monner, Ricardo Gómez, Giulia Charm, Unax Ugalde, Carlos Hipólito, Leonor Watling y Patrick Criado, entre otros, completan el reparto.

La confianza de Telecinco en «Vivir sin permiso» es tan firme que han comenzado a rodar la segunda temporada «sin el permiso del público». «Con esto se cierra la historia de Nemo, si queremos seguir habría que hacer un spin off», concluyen.