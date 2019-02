Alpha, la nueva villana de «The Walking Dead»: «Tener muchos fans puede ser malo, porque te tienen que aceptar»

Actualizado 25/02/2019 a las 00:51

Renovarse o morir. «The Walking Dead» (cada lunes a las 22.00 en Fox España) encara la recta final de la novena temporada, esa que llega justo después de la desaparición de varios personajes clave, con nuevas amenazas aún más desconocidas. Una de ellas será Alpha, una nueva villana que hará que los espectadores se olviden de Negan (Jeffrey Dean Morgan), el despiadado líder de los Salvadores. Pero ¿quién es esta nueva amenaza? Alpha es la líder de los Susurradores, un grupo de supervivientes que utilizan la piel de los zombies para disfrazarse y poder mezclarse con los caminantes. Este grupo entiende el apocalipsis zombie como un paso legítimo en la evolución de la sociedad; es decir, lo ve como una restauración del orden natural de las cosas.

La encargada de darle vida es la doble nominada al Oscar Samantha Morton («Acordes y desacuerdos», «Minority Report», «En América»). «Alpha tiene muchas facetas y grandes dotes para la manipulación. Es increíblemente poderosa, incluso tiene un toque masculino… Son muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de representarla. Aunque el resultado que se ve es mi interpretación del personaje. Lo único que tuve que hacer fue coger toda la información de los cómics y completarla con el guion. Una vez obtuve ese trabajo, intenté hacerlo lo mejor que pude», explica Morton a ABC, que asegura haber tenido muy presente la visión de Angela Kang, productora de la serie. «Me ha ayudado a que no se nos escape nada porque, al ser un personaje tan complejo, precisa de mucho detalle. Hasta el más mínimo gesto puede decirte algo».

Alpha esconde una compleja historia detrás, una que la audiencia conocerá a través de su hija Lydia. (Cassady McClincy). El apocalipsis despertó algo que estaba en el interior de Alpha, pero que no había mostrado hasta entonces. Su carácter cambió. Comenzó a utilizar las máscaras que visten los Susurradores; incluso mató a su marido (y padre de Lydia) delante de su propia hija porque este no les permitía abandonar un lugar que ella consideraba peligroso. «Alpha tiene muchas facetas y grandes dotes para la manipulación. Es despiada, astuta y hambrienta de poder», cuenta Samantha Morton. «Ella solo hace lo que cree que tiene que hacer y no tiene miedo de pisar a nadie por el camino».

Gran acogida

Samantha Morton se incorpora a una ficción que acumula más episodios de los que cualquier serie soñaría tener. «No es tan diferente entrar en un proyecto ya empezado o hacerlo desde cero. Intento afrontar mis personajes, sea en un caso o en otro, de la misma manera», asegura la actriz. Si hay algo que sí que atormentó a la veterana actriz fue la cantidad de seguidores con los que cuenta «The Walking Dead»: «Hay mucha gente que la ve, y eso puede ser, paradójicamente, algo negativo, porque necesitas que te acepten. Realmente espero que conecten con mi personaje». Sin embargo, Morton no formó parte de esa audiencia hasta que no supo que podía formar parte del reparto: «No tengo televisión. Vivo en un parque nacional aislada un poco de todo eso, pero en cuanto supe de la serie y de la importancia que estaba teniendo no dudé en ver de qué se trataba».

Alpha llega en el instante perfecto, justo después de la salida de Andrew Lincoln, situación de la que Morton prefiere no hablar. Lo que sí quiso contar fue cómo reaccionaron sus compañeros ante su llegada: «El resto del reparto ya había creado un ambiente genial de cara a la entrada de mi personaje. Me sentí muy apoyada desde el primer momento».