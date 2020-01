Alberto Caballero («El pueblo»): «No pretendemos reírnos de la España vacía, sino homenajearla»

Actualizado 15/01/2020 a las 02:07

Alberto Caballero (Madrid, 1973) es un caso digno de estudio. Sus series llevan 17 años ininterrumpidos en horario estelar, siempre entre las más vistas. Con su hermana Laura ha creado, dirigido y producido títulos como «Aquí no hay quien viva» y «La que se avecina». Esta noche (22.40), Telecinco estrena «El pueblo», que han podido ver ya los clientes de Amazon Prime Video. «No pretendemos reímos de la España vacía», puntualiza Caballero, «sino homenajearla». «Nos burlamos de los urbanitas que pretenden colonizarla. Es una serie más filosófica o existencialista, ni siquiera una parodia, sobre lo que lo que no acaba de funcionar en esta sociedad tan moderna», explica.

En efecto, los habitantes de «El pueblo» –Carlos Areces, Ingrid Rubio, Ruth Díaz y Santi Millán, entre otros–, primos lejanos del protagonista de «Los asquerosos», llegan a su escenario tras responder a un anuncio que promete vivienda gratis y una vida sin estrés. Caballero insiste en advertir que el tono es «más blanco y amable» que en «La que se avecina», una historia que se fraguó como «subsistencia creativa», para no aburrirse. «Aquí la transgresión o la farsa hiriente no existen. La gente que espere encontrarse “La que se avecina 2” se va a llevar una decepción». El creador sí confía, a cambio, en que guste a un porcentaje de sus seguidores actuales, «aunque los más borrokas se sientan defraudados». «Alo mejor eso lo compensa otro tipo de público, con otro perfil», confía.

Tampoco cree que en su versión más «macarra» sean agresivos, aunque sí son «más bestias con algunos personajes, quizá por inconsciencia». «Cuando te da un poco igual si el proyecto sigue, te da una valentía gratuita, que no tiene mérito», añade.

Caballero, que tiene un perfil de creador nada habitual, tampoco se queja por sentirse más o menos reconocido. «Nosotros nos valoramos porque vivimos de ello, pero ahora la industria parece que se obsesiona en la novedad. Es lógico que las dos series históricas que quedan en prime time, “LQSA” y “Cuéntame”, nunca tengan el mismo bombo que un estreno, pero estamos contentos con el éxito y la trascendencia social de nuestra serie». «Nuestro cliente es el público. Podemos ganarnos la vida sin ser genios constantemente ni reinventar la pólvora. A esta alturas que lo reconozcan o no es intrascendente. Ycomo nos dieron todos los premios al principio, tampoco tenemos traumas. La verdadera repercusión es que a la gente le guste y te lo diga».

Calidad de vida en la tele de pago

Cuenta Caballero que antes de llegar a Amazon de rebote, ya había rechazado otras ofertas de plataformas. «Con el tiempo valoras la calidad de vida y no tienes ansia por llegar a no se sabe dónde. Hemos creado una productora sana y solvente donde todo el mundo cobra. No hemos dejado de avanzar, pero no perdemos el culo para hacer una serie para nadie. Ya tenemos más trabajo del que nos gustaría».

Además, ya han catado lo que es estrenar en el pago: «No estar pendiente de la cuota de pantalla es raro, pero progresivamente te llega la respuesta de la gente. Los comentarios han sido positivos y el estrés ha sido cero». Por otro lado, para él las dos series de la última década son «El Ministerio del Tiempo» y «La casa de papel». «Hasta ahora en cerrado no han hecho una serie mítica que vaya a trascender», subraya.

Sus colores quedan aún más claros al hablar de otros asuntos. ¿Para cuándo una comedia sobre el Atleti? «Tentaciones hay, pero como hacemos comedia cruel deberíamos hacerla del Madrid, aunque te pondrían muchos problemas. En España estamos más limitados que en EE.UU. para poner a parir entidades o empresas».