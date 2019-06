Un actor abandona la serie juvenil «Euphoria» «asustado» por sus escenas de sexo explícito

Actualizado 12/06/2019 a las 17:38

¿Son treinta penes demasiados para mostrar en un solo capítulo de una serie juvenil? Al menos para «Euphoria», la nueva apuesta de HBO protagonizada por Zendaya, no. Esta ficción, que llegará a España el 17 de junio, es muy explícita en todas las cuestiones relacionadas con los desnudos, las drogas y el sexo, un realismo que la cadena defiende: «No es sensacionalista ser sensacional». El material es tan arriesgado que uno de los actores del elenco, Brian «Astro» Bradley, de 22 años, decidió abandonar la serie en el piloto. Aunque se no se han confirmado los motivos de su salida, según publica «The Hollywood Reporter» Bradley no estaba cómodo con algunas escenas que no estaban en el guión original y sugerían que su personaje experimentaría con la homosexualidad.

Tras su salida, HBO decidió fichar a Algee Smithe y volver a grabar sus secuencias, incluida una «intensa escena sexual» con la joven actriz de 21 años Sydney Seweeney. «Me alegro de que Algee interprete al personaje», dijo esta.

«Hay padres que se van a entrar en pánico», reconoce el creador Sam Levinson, 34, hijo del director Barry Levinson, que ha escrito los ocho episodios de esta historia basándose en su propia lucha contra ciertas adicciones.

Con límites

Sin embargo, explica la revista «The Hollywood Reporter», la cadena tiene sus propios límites, y echaron para atrás dos escenas: una sobre el nacimiento del personaje de Zendaya y otra sobre una escena del colegio en la que había decenas de adolescentes desnudos. Además, todos los actores sabían en el momento de firmar el contrato de la serie que podían tener escenas de desnudos, y pudieron decidir si querían hacerlos o no. Asimismo, como es obligatorio en todas las producciones de HBO, todas las escenas de sexo han estado supervisadas por una coordinadora de intimidad, Amanda Blumenthal.