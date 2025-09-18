Estoy revisitando la que considero la mejor serie, hasta hoy insuperable, de la historia de la televisión sobre drogas, 'Narcos', de Netflix. Tres temporadas de 'Narcos Mexico', tres temporadas de 'Narcos Colombia' y otras tres sobre 'Chapo', otro narco mexicano. Merce y mucho verla cuando la cocaína ha convertido en narco estados, en pañales o de final, a México, Colombia, Guatemala, Honduras, Bolivia, Peru, Venezuela, Ecuador, Afganistan, Siria, Filipinas, Líbano, Guinea-Bisáu, Nigeria, Cabo Verde, Ghana, Albania, los Países Bajos y Birmania, y dentro de Birmania el estado de Wa, de seis millones de personas, casi todos soldados y narcos. Un extenso puñado de países que aspiran al gobierno mundial, un mercado potencial de ocho mil millones de almas. Los narcos tiene recursos ilimitados, así que van ganando por mucho.

Este es el gran problema del S. XXI, que se coció en el XX. La serie explica como el primer laboratorio de coca clandestino es chileno, hasta que Pinochet lo arrasa. Un químico llamado Cucaracha huye a Colombia y ofrece sus servicios a Pablo Escobar, el mayor narco del mundo, que con veintiocho tacos ganaba sesenta millones de dólares al día. El actor Sosa Wagner clava al personaje, frió y calculador, que trajo a un miembro de ETA para que le fabricará las bombas con las que aterrorizó a Colombia. Al cartel de Medellin, el de Cali, se opone el cartel de Bogota, ciudad que también arrasa Escobar a base de bombas. Allí mandan los hermanos Orejuela y su socio, un tal Pacho, homosexual, interpretado de manera magistral por Alberto Aman.

'Narcos México' clava igual a los amos y señores del primer narco estado del planeta, más ahora que la población, obligada por los narcos, elige a los jueces. Destacan los actores Diego Luna, el papel de Felix Gallardo, el primer gran narco de la historia; José María Yaazpik, en el rolo de Amador Carrillo, sucesor de Gallardo y apodado «El Señor de los Cielos» por su flota aérea; y Alfonso Dosal, en el papel de Benjamin Arellano, la cabeza de los otros poderosos señores de la droga, los hermanos Arellano.

La serie serie con las sangrientas aventuras del «Chapo», al que se le ocurrieron los túneles bajo la frontera para transportar droga. Los narcos están ganando, repito, la guerra.

