Suscríbete a
ABC Cultural

Inmortalidad, infancia y horror cósmico en 'Alien: Earth'

La precuela de Noah Hawley se estrenará el 13 de agosto en la plataforma Disney +, mostrando que el horror empezó, en realidad, en nuestra Tierra

El Xenomorfo en 'Alien Earth'
El Xenomorfo en 'Alien Earth' disney

Carmen Burné

La franquicia Alien, desde su origen en 1979, ha sido una genealogía del miedo. No del terror epidérmico, narrativo, de salto de butaca, sino del estructural: a la maternidad, a la reproducción, al cuerpo colonizado, al sistema, o a que nadie te pueda escuchar gritar. ... La saga nació entre los escombros del optimismo espacial post-68 y la consolidación del neoliberalismo, y ha sabido reconfigurar sus metáforas a este siglo, comprendiendo que el horror no muere, solo se transforma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app