Michael C. Hall: «Todos tenemos un lado oscuro, la diferencia es que Dexter lo asume»

El actor habla del regreso del asesino en serie en 'Dexter: Resurrección' (SkyShowtime), que contará con nuevos personajes interpretados por Peter Dinklage, Uma Thurman y Neil Patrick Harris

Asesinatos en una noche de verano: siete series para la España insomne

Michael C. Hall actuando como Dexter para la nueva temporada
Michael C. Hall actuando como Dexter para la nueva temporada skyshowtime

Carmen Burné

Años después de haber sepultado a Dexter Morgan bajo toneladas de críticas por un desenlace que muchos consideraron torpe, contra todo pronóstico, Michael C. Hall reabre la herida. 'Dexter: Resurrección' (Skyshowtime) retoma la historia justo unas semanas después de los acontecimientos de 'New Blood'. ... Dexter, que ha sobrevivido al disparo de su hijo, se recupera de una herida casi mortal y despierta de un coma para descubrir que Harrison ha desaparecido.

