Suscríbete a
ABC Cultural

El meticuloso trabajo que hay para 'Matar a un oso'

Los hermanos Sánchez Cabezudo ficcionan la historia real del asesinato del oso Cachou, explorando tensiones entre tradición, ley y naturaleza en el próximo thriller social de Movistar Plus+

El misterioso caso de la muerte del oso que estremecía a los caballos

Eduard Fernández: «Es importante que los jóvenes sepan lo que hemos ganado con la Transición. Lo que hicieron Carrillo y Suárez»

Eduard Fernández y los hermanos Sánchez Cabezudo en el rodaje de 'Matar a un oso'
Eduard Fernández y los hermanos Sánchez Cabezudo en el rodaje de 'Matar a un oso' movistar plus+

Carmen Burné

Hay que tener cuidado con qué se menciona en una cena si uno de sus integrantes es una mente creativa. Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo cuentan que conocieron la historia del caso a través de una conversación casual con Diego Madino -posterior director ... de arte del proyecto- y su mujer, quien había publicado un artículo en Le Monde. «Nos pareció una cosa divertidísima. Tenía ese punto como de thriller, pero a la vez absurdo, surrealista», recuerdan. «Son una serie de casualidades muy bien hechas que se han juntado todas para que suceda esto», agregan, mostrando cómo una anécdota aparentemente trivial puede convertirse en el germen de una gran producción.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app