El meticuloso trabajo que hay para 'Matar a un oso'

Hay que tener cuidado con qué se menciona en una cena si uno de sus integrantes es una mente creativa. Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo cuentan que conocieron la historia del caso a través de una conversación casual con Diego Madino -posterior director ... de arte del proyecto- y su mujer, quien había publicado un artículo en Le Monde. «Nos pareció una cosa divertidísima. Tenía ese punto como de thriller, pero a la vez absurdo, surrealista», recuerdan. «Son una serie de casualidades muy bien hechas que se han juntado todas para que suceda esto», agregan, mostrando cómo una anécdota aparentemente trivial puede convertirse en el germen de una gran producción.

La historia de Cachou es uno de los crímenes más impactantes de los últimos años: el oso fue asesinado de forma misteriosa en los Pirineos, en el Valle de Arán durante la pandemia, un hecho que generó una gran controversia porque se trataba de un animal protegido en la región. La muerte del oso fue tratada como si se hubiera cometido un asesinato contra un humano. El incidente provocó investigaciones oficiales y mediáticas, y puso de manifiesto tensiones entre distintos sectores: por un lado, defensores de la conversación de la fauna y el medio ambiente, y por otro, personas que priorizaban intereses económicos o de seguridad rural.

Localizaciones del rodaje de 'Matar a un oso', en los Pirineos

Aunque en la ficción los personajes se encuentran en un restaurante en Andorra, el rodaje tiene lugar en Miraflores de la Sierra, Madrid, al menos en su última semana de rodaje. Inicialmente empezó en agosto de este mismo año, y el equipo de rodaje se estuvo moviendo entre Madrid, Segovia y los Pirineos para poder contar esta historia con la máxima fidelidad posible. Los directores hicieron una visita en la fase de documentación al Valle de Arán, y la impresión que les abordó el cuerpo al verse rodeados de naturaleza se ha quedado con ellos hasta los días finales de rodaje. «El paisaje en sí es abrumador… pero lo impresionante de aquel lugar es la gente. Cuando vas entrando te vas dando cuenta de este asunto tiene muchas capas», comentan. «Vas a empezar a ficcionar, piensas que vas a ficcionar más, y de repente conoces el universo social y político que constituye esta muerte». Subrayan que la sensación de encajonamiento y aislamiento del valle, «un lugar muy determinado, muy anclado en sus tradiciones y además lejos de todo», fue un elemento esencial para transmitir en la serie.

Entrar en el escenario de creación de los hermanos Cabezudo es como ver a un cuerpo de un gigante en funcionamiento. Todos los departamentos coexisten en una perfección que parece imposible lograrla, y como añadido extraordinario, era fácil percibir que se había creado una familia elegida. Hace algo de frío, pero la euforia -y los focos- hace que la mayoría del equipo tenga que estar en manga corta. Algunos vasos de café están escondidos por el set; los figurantes van de un lado a otro con la misma profesionalidad que cualquier protagonista; Eduard Fernández descansa con su tripa falsa al aire y los hermanos Cabezudo le entregan flores y bombones a Miki Esparbé, que cumple con su última escena y se marcha entusiasmado tras terminar el rodaje: «Estoy encantado de la vida. Es un proyecto intenso y bonito y un equipo increíble. O sea, estoy feliz».

Cómo no fallar en un asesinato

Esparbé rodó en los Pirineos las escenas más importantes de su personaje, Quique Lorenzo: «Soy el jefe de los forestales en el Valle de Arán… soy el encargado de gestionar toda la muerte del oso en la zona, que tiene sus propias competencias, a diferencia de la Generalitat, que también tiene las suyas». Quique tiene cierta complejidad al alejarse mucho de la persona que es Esparbé: «Es un personaje que vive permanentemente con una bullera en el estómago… lo calla todo, lo aguanta todo y mide mucho qué tiene que decir y de qué manera». El reto interpretativo fue precisamente trabajar esa reserva emocional: «Hay que intentar girar todo el rato tu inercia natural e intentar buscar lo opuesto, porque es lo que el personaje busca».

Los hermanos Sánchez Cabezudo, en el rodaje de su serie 'Matar a un oso' MOVISTAR PLUS+

Todos los miembros del equipo coinciden en que la identidad y la tradición son ejes centrales de la historia. «La sensación de identidad era una de las cosas que empezamos a trabajar… cómo se germina un discurso que forma parte de lo que cada grupo entiende como su propia razón de ser», explica Jorge Sánchez Cabezudo, junto a su hermano, sentados en una mesa alejada del set. Este choque entre lo global y lo local, entre las leyes medioambientales y las prácticas tradicionales, se refleja claramente en la trama. «Es muy universal y pasa en muchos sitios», añade Alberto: «Es una reflexión sobre nuestra relación con el medioambiente y los animales», aseguran. Cada capítulo se centra en un personaje, permitiendo conocer distintos puntos de vista. «Cada persona tenía una opinión diferente… y eso era lo más impactante. Hay personajes viviendo entre los dos mundos, intentando que aquello no prenda… son los más incomprendidos».

La identidad debe transmitirse por todos los poros de la serie. El vestuario, a cargo de la figurinista Giovana Ribes, tenía la complejidad de recrear las uniformidades de los agentes rurales y del medio ambiente, que en la época de la historia eran prácticamente idénticas: ambos grupos vestían de verde, lo que obligó al equipo a investigar a fondo quién era quién y a diferenciar visualmente a los personajes para que el espectador pudiera identificarlos. Además, algunas uniformidades tuvieron que ser diseñadas desde cero, mientras que otras se basaron en las reales, como las de los Mossos d'Esquadra.

« Pocas veces había leído unos diálogos tan rematadamente bien escritos, es una maravilla » Eduard Fernández Interpreta a Zacaries Farga en 'Matar a un oso'

En cuanto a la dirección de arte, liderada por el ya mencionado Diego Madino, es la profunda relación entre los decorados y los personajes, donde cada espacio refleja aspectos de la personalidad y la historia de quien lo habita. Esta construcción fue un proceso por capas, que incluía pruebas constantes, ajustes en la luz y la cámara, y búsqueda de muebles y elementos que a veces requerían salir de los proveedores habituales. Además, la dirección de arte trabajó en estrecha colaboración con los directores y localizadores para adaptar tanto platós como localizaciones naturales, creando un universo visual coherente con una paleta de tonos otoñales y verdes que refuerza la presencia de la naturaleza y el ambiente del Valle, haciendo que cada espacio cuente parte de la historia sin palabras.

Siguiendo las huellas del oso

A Eduard Fernández aún le quedan un par escenas por rodas en la jornada. Ya había coincidido con los hermanos rodando 'La zona', por lo que conoce a la perfección cómo de perfilado pueden quedar sus proyectos. Su papel, Zacaries Farga, es el más vistoso del elenco: lo dicen los de sonido, los coordinadores, los directores dejan caer que «está estupendo», y él mismo sabe la impresión que causa: «Es un tío de la zona que ha ido subiendo, es listo, es vivo, es popular… le gusta el poder, se ha hecho con un puesto político dentro de la zona y gestiona los fondos europeos. Conoce a todo el mundo y sabe dónde está cada uno situado». Este personaje es territorial, cuidadoso con su poder y decidido a que «las cosas continúen como están», reflejando la tensión entre lo local y lo global que atraviesa la serie.

Fotos del rodaje de la serie 'Matar a un oso' MOVISTAR PLUS+

Eduard reconoce que su conocimiento previo del caso era limitado: «Sí me había sonado algo del Pirineo, del oso, sin más. Luego de estar aquí me enteré más». El proceso de acercarse al personaje y a la historia fue intenso: «Leer el guion es complicado… es como un crisol de personajes. Más allá de que hay un oso que lo quieren matar o no, el valor de la serie es el crisol de los personajes, lo bien escrita que está. Pocas veces había leído unos diálogos tan rematadamente bien escritos, es una maravilla». El caso, que pasó desapercibido para muchos, se convierte en una historia que explora la relación entre la naturaleza y la sociedad: «Retrata mucho el mundo en el que vivimos actualmente, cómo pretendemos respetar y adorar a la naturaleza y a la vez encuadrarla y que esté controlada. Cuando la naturaleza no puede estar controlada, mira la DANA y mira los tifones y los osos».

«Es la serie donde más expuesta he estado» María Rodríguez Soto Interpreta a Neus Amat en 'Matar a un oso'

Mientras tanto, María Rodríguez Soto describe su experiencia en el rodaje con entusiasmo y gratitud: «Estoy muy bien, porque me siento muy afortunada de formar parte de este proyecto. Ha sido un rodaje muy bonito, porque el equipo ha remado a favor, y estos son como unos 'masters and commanders' de crear buen rollo y de remar todos juntos». Para ella, la colaboración y el trabajo en equipo han sido esenciales: «Hemos hecho un equipo como maravilloso… eso que dicen, las cosas no se construyen solo con una persona, sino que ha sido realmente un trabajo en equipo total».

Sobre su personaje, Neus Amat, explica que es «una mujer que es jefa de los agents rurales del Payás, la primera mujer en la vida real que hiciera un cargo como este… es muy fuerte, con sentido común, asertividad e inteligencia emocional, que hace que no haya más opción que hacer lo correcto». María subraya que Neus se guía por la ley, respetando la protección de los osos, pero al mismo tiempo entiende el punto de vista de los habitantes locales: «Ella tiene una visión muy periférica de todo… conoce la montaña, sabe cómo se vive allí, puede entender que la gente no está a favor del oso, pero también hay algo que la ley marca y la ley es para todos».

El entorno y la preparación del personaje fueron esenciales para construir su interpretación: «El entorno es necesario siempre para construir un personaje… me dan seguridad a la hora de trabajar el personaje, porque me marca puntos donde poder empezar a viajar». Además, su exposición constante y el volumen de secuencias supuso un reto adicional: «Es la serie donde más expuesta he estado… el día a día de un rodaje te facilita las cosas porque coges el personaje muchísimo antes». María destaca el enfoque por puntos de vista y la relevancia de todos los personajes, incluido el oso: «Cada capítulo va de un personaje… puedes echar de menos incluso a personajes y eso te engancha. Que el oso tenga arco narrativo también es una de las gracias de la serie». Finalmente, expresa su deseo de que la obra genere reflexión y debate: «Me gustaría que generara un debate… que algunos pensamientos puedan llegar a cambiar, que puedas entender cosas que no entendías. Eso es lo transformador de hacer esto».

Fotos del rodaje de la serie 'Matar a un oso' MOVISTAR PLUS+

Para Susana Herreras, Gerente Editorial de series originales de Movistar Plus+, el desarrollo de una serie como 'Matar a un oso' no sigue fórmulas fijas: «Intentamos siempre hacer un 'traje a medida' para cada proyecto, enfocado en la calidad, la originalidad y la ambición artística. No hay recetas únicas, pero buscamos rodearnos de gente que tenga pasión por lo que quiere contar». Según Herreras, el equipo editorial entra desde etapas tempranas para acompañar a los creadores, asegurando que tengan tiempo y recursos para desarrollar su historia: «Dar a los creadores la libertad creativa y los recursos necesarios para sacar la mejor versión de sí mismos es clave».

Sobre 'Matar a un oso', la ejecutiva destaca la combinación de thriller, drama social, humor y ternura, y su capacidad de conectar lo local con lo global: «Es una historia real enraizada en un contexto cercano, pero con ambición internacional, y la coproducción con Arte nos permite trabajar con un socio que comparte nuestro criterio editorial». Herreras subraya además la prioridad de Movistar Plus+ por proteger su voz creativa, manteniendo al mismo tiempo la coherencia editorial de la plataforma: «Somos muy exigentes en el desarrollo; todo el tiempo invertido ahorra problemas y dinero en la producción, y nos permite ofrecer series únicas, con personajes inolvidables y narrativas que generen conversación social».

'Matar a un oso' se presenta como un retrato de tensiones sociales, políticas y medioambientales, contado desde la humanidad y un ojo artístico que busca conquistar lo local sin perder su raíz. Los hermanos Cabezudo lo sintetizan con sencillez: «Es contar la verdad de un lugar, de unas personas y de unas circunstancias, pero con la mirada de quienes saben que cada detalle importa si se quiere crear una buena ficción». El resultado es un thriller que atrapa, un drama social que interpela y una larga espera hasta que la serie esté preparada para verla en nuestras pantallas.