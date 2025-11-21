George R.R. Martin confirma que hay «alguna secuela» de 'Juego de Tronos' en marcha

HBO ha renovado La Casa del Dragón por una cuarta temporada y El Caballero de los Siete Reinos por una segunda, esta última incluso antes del estreno de su primera entrega, que llegará el 19 de enero de 2026. Además, el universo de Poniente seguirá ... expandiéndose, ya que George R.R. Martin ha confirmado que hay más producciones en marcha... incluyendo «alguna secuela» de 'Juego de Tronos'.

«Aparte de El Caballero de los Siete Reinos y La Casa del Dragón, hay otros proyectos de spin-offs de 'Juego de Tronos' en desarrollo. La mayoría son precuelas«, reveló Martin en declaraciones al medio especializado en la saga Los Siete Reinos durante su paso por el festival Iceland Noir celebrado en Reikiavik. »Hay varias en desarrollo, cinco o seis series, y no las desarrollo yo solo, sino que estoy trabajando con otra gente. Sí, hay alguna secuela«, afirmó el novelista.

Hasta ahora, HBO ha centrado sus esfuerzos en ampliar el universo de 'Juego de Tronos' a través de diferentes precuelas, varias de las cuales siguen en desarrollo. Más allá de La Casa del Dragón, cuya tercera temporada llegará en verano de 2026, y de El Caballero de los Siete Reinos, cuya segunda temporada está prevista para 2027, George R.R. Martin confirmó en junio de 2024 que continúan trabajando en la serie sobre la reina Nymeria, titulada 10.000 barcos, con Eboni Booth como nueva guionista.

A esto se suman también otros proyectos, como la Conquista de Aegon, La Serpiente Marina, centrada en Corlys Velaryon, y otra ambientada en el imperio de Yi Ti. Sin embargo, HBO también tenía planeada una secuela centrada en Jon Snow protagonizada por Kit Harington, que terminó siendo descartada.

HBO no descarta la posibilidad

No obstante, Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, dejó caer durante la presentación de las novedades para este 2025 que aún cabía la posibilidad de retomar la idea en un futuro. Por tanto, la opción más lógica, y por extensión más probable, sea que la secuela a la que Martin esté refiriéndose en sus declaraciones sea la centrada en Arya Stark.

Hay que recordar que la hermana pequeña de Jon Snow, a la que daba vida Maisie Williams, zarpaba para explorar el oeste de Poniente al final de 'Juego de Tronos'. Williams ya se mostró abierta a retomar el personaje de Arya si la historia era la adecuada.

Curiosamente, Martin viajó a Londres el pasado agosto, donde se reencontró con la actriz e insinuó que no era casual. «Nos juntamos con Maisie Williams para comer pizza y pasta, y hablamos de... bueno, no, mejor no entrar en eso, no quiero gafarlo. Pero podría ser muy divertido», escribió el novelista en su blog.

En este punto, cabe decir que, llegado el caso, una secuela con Williams interpretando a una Arya Stark más madura y centrada en las aventuras de sus viajes no resulta en absoluto descartable. Otra opción a tener en cuenta es que HBO prepare una secuela centrada en los reinados de Bran y Sansa Stark, esta última como reina en el Norte.

Una posibilidad igualmente probable es que vaya un paso más allá y esté en desarrollo una ficción ambientada años después de la muerte de estos personajes y presente a otros completamente nuevos. Sea como fuere, de momento, toca esperar para averiguarlo.