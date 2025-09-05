La excelente serie 'La frontera del este' se ve, disfruta y teme en la plataforma Max. Versa sobre el flanco oriental de la OTAN, donde se están llevando a cabo maniobras militares rusas en un punto estratégicamente crítico. Este punto es el corredor de Wuwalki, conocido por la BBC como el talón de Aquiles de la OTAN. Situado entre las fronteras de Polonia, Bielorrusia, Lituania y Kaliningrado (Rusia), se trata de un área casi deshabitada con pantanos, dos carreteras y una vía de tren. Es la distancia más corta que existe entre Kaninigrado, territorio ruso, y Bielorrusia, uno de los aliados más potentes de Putin

La agente Ewa Oginiec, a la que interpreta la bellísima y talentosa actriz Lena Gora, tras un drama personal, se propone abandonar el servicio secreto y empezar de nuevo. Las cosas se tuercen cuando su compañero, también agente secreto, es descubierto por la inteligencia rusa y desaparece misteriosamente. Al cabo hay que descubrir al topo en la inteligencia polaca.

No esperen una serie de super agentes al estilo James Bond, ni tampoco fuegos de artificio creados por la IA, ni escenarios suntuosos. Los agentes de la serie polaca pelean, disparan y matan, lo justo, lo necesario. Lo demás son identidades falsas, un juego de espejos, gente que nunca es lo que parece, y en especial lo ocurrido en la frontera este en 2021, anteayer, justo un paso por detrás de la invasión de Rusia de Ucrania. La veracidad de la serie pone los pelos de punta, todo es tan palpable que asusta.

No estamos solo en un tablero de ajedrez ajeno, estamos en medio del tablero. Somos una ficha que se sitúa atrás, en el sur, quizás una de las torres, mientras contemplamos a los alfiles ya adelantados batallar en el escenario que anuncia la guerra sin remisión. En la serie todos se engañan, Putin logró engañar hasta a Macron, y los servicios bielorrusos, al igual que los polacos, resultan sanguinarios y faltos de escrúpulos. Se entiende, la inteligencia de Europa guarda los muros de la libertad. No verán tampoco al pueblo bielorruso añorar la libertad, simplemente porque no es verdad. 'La frontera del este' bebe de la realidad pura y dura, lo que aterra.