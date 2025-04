El final explicado de 'El jardinero', la nueva serie que arrasa en Netflix: ¿habrá segunda temporada?

'El jardinero' no lo tenía fácil. 'Adolescencia' llevaba liderando el ranking de ficciones más vistas de Netflix durante cuatro semanas, logrando posicionarse como la cuarta serie de habla inglesa más exitosa de la historia de la plataforma. Sin embargo, la nueva miniserie, creada por Miguel Sáez Carral, ha logrado cautivar al público.

El nuevo «thriller romántico», tal y como lo definen en Netflix, llegó a la plataforma el pasado viernes, 11 de abril, y es ya lo más visto en España. La serie está protagonizada por Álvaro Rico ('Élite'), Cecilia Suárez ('La casa de las flores') y Catalina Sopelana ('El cuco de cristal').

'El jardinero' narra la historia de Elmer (Álvaro Rico) y de su controladora madre, La China Jurado (Cecilia Suárez), gestora de un vivero que hace de tapadera de un negocio clandestino de asesinatos por encargo.

Elmer sufrió un accidente de niño junto a su madre que le privó de sentimientos, por lo que matar es la cosa más fácil del mundo para él. Sin embargo, todo se tambalea cuando se enamora de su próxima víctima, Violeta (Catalina Sopelana).

El final explicado de 'El jardinero'

A lo largo de los seis episodios que componen 'El jardinero', Elmer debe enfrentarse al dilema de elegir entre sus sentimientos y su vida. Y es que un tumor cerebral está desatando sus emociones y su amor por Violeta. Sin embargo, su madre se empeña en que se someta a un tratamiento y una cirugía posterior para eliminarlo y, así, evitar su muerte.

Elmer escoge vivir su amor con Violeta, en contra de los deseos de su madre, quien trata a toda costa de separar a su hijo de la joven. Además, desea acabar con ella para cumplir con el encargo muy bien remunerado de Sabela Costeira (Emma Suárez), quien responsabiliza a la joven de la muerte de su hijo.

Lejos de matar a Violeta, Elmer decide acabar con la vida de Sabela, pero la joven lo descubre, lo que desencadena un inesperado final de temporada. Y es que La China Jurado ordena a un sicario matar a la novia de su hijo, mientras continúa en su empeño porque este se opere de su tumor y así vuelva a ser el mismo chico sin sentimientos de antes, al que puede manipular.

Los planes de La China de acabar con Violeta no llegan a buen puerto y la joven, que intenta escapar en ese momento de su novio, consigue deshacerse del sicario antes de que este la mate. En ese momento llama a Elder, quien le ayuda a deshacerse del cuerpo.

De forma paralela, los detectives de la Policía Carrera y Torres investigan los innumerables asesinatos cometidos por Elmer. Sin embargo, cuando están a punto de obtener las pruebas suficientes para incriminar al joven, La China se adelanta y consigue deshacerse de los cuerpos enterrados en el jardín de su casa.

Los detectives Carrera y Torres NETFLIX

Después de descubrir las intenciones de su madre de acabar con Violeta, Elder vuelve a su casa para enfrentarse a ella. El joven está decidido a romper con su vida. Sin embargo, La China lo golpea dejándolo inconsciente y lo lleva al hospital para que se lleve a cabo la operación en contra de la voluntad de su hijo.

La extirpación del tumor consigue dejar a Elder sin sentimientos de nuevo, pero no sin memoria. El joven lo recuerda todo, incluido el ataque de su madre. «No me lo perdonó, pero cualquier madre en la misma situación hubiera hecho lo mismo que yo», narra La China al final del sexto episodio.

No obstante, ambos continúan con una aparente normalidad en el vivero, cuando una inesperada visita da un vuelco a todo. Se trata de Violeta, quien vuelve a la vida de Elder para hacerle una sorprendente petición. «Necesito tu ayuda. Necesito que hagas desaparecer a alguien», asegura. Un encargo que el joven parece no dudar en aceptar. «¿A quién?», responde.

¿Habrá segunda temporada de 'El jardinero' en Netflix?

El desenlace de 'El jardinero' deja abiertas diferentes cuestiones. ¿Con quién quiere acabar Violeta? ¿Será con La China? ¿Decidirá finalmente Elder llevar a cabo el asesinato y volver a ser la persona que era antes de su operación?

Además, en los créditos finales, la detective Carrera descubre la llegada a la playa de diferentes bolsas con los restos humanos que La China tiró al mar para no dejar pruebas de los asesinatos. Un hallazgo que podría dejar al descubierto las actividades homicidas de madre e hijo.

En cualquier caso, la trama de 'El jardinero' no está cerrada, lo que parece indicar que habrá una segunda temporada. Sin embargo, sus creadores aún no han confirmado nada. No obstante, el éxito de la serie en Netflix parece no dejar opción a dudas.