Suscríbete a
ABC Cultural

'Fantasmas', la serie con dos versiones que fue rescatada por las redes sociales

El humor de 'Ghosts' revive gracias a TikTok e Instagram y llega a la programación de Neox

'El conde de Montecristo', la serie de un clásico que no decepciona

Los protagonistas de la versión estadounidense de 'Ghosts'
Los protagonistas de la versión estadounidense de 'Ghosts'

Miriam González Ruiz

Entre 2019 y 2021 se estrenaron dos series, con el mismo nombre y las mismas historias. 'Ghosts' ('Fantasmas') llegó a la BBC primero, contando la historia de Alison y su marido Mike, quienes se mudan a una mansión en ruinas tras heredarla. Comienzan las reformas ... y un golpe en la cabeza permite a la protagonista ver, oír y hablar con los inquilinos menos esperados: los espíritus que allí viven. Tres años después de este estreno, Sam y Jay llegan a la CBS con un remake de esta 'sitcom'. Continúa siendo una comedia con una trama sencilla, fresca y con episodios cortos que triunfaron, no solo en sus cadenas de emisión, sino en redes sociales. Siendo estas últimas las que las rescataron y mostraron a todo el planeta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app