La calamitosa trayectoria de Marvel se salva con la serie del superhéroe ciego, al menos por un tiempo, a la espera de la última cagada, perdón por la expresión, de la compañía. 'Daredevil: Born Again', se ve de maravilla en la plataforma Disney+. Primer aviso, no es una serie para niños. En el penúltimo capítulo El Castigador le arranca el corazón a cuchilladas a un poli corrupto. Después de que la serie original de Daredevil en Netflix concluyera en 2018, los amantes de Marvel esperábamos con impaciencia un nuevo temporada que no defrauda en absoluto. Está inspirada en el cómic del maestro de Frank Miller. El ciego Matt Murdock pelea para reconstruir su vida después de haberlo perdido todo, mientras se enfrenta a su némesis, Wilson Fisk, más conocido como Kingpin, ahora el alcalde de Nueva York, todo un alcalde que manda sobre los que más tienen y los criminales

Charlie Cox, un actor que parece haber nacido para este papel, interpreta a Matt Murdock/Daredevil. Lo que sí es un ejercicio alucinante de interpretación, clases en toda regla dirigidas incluso a los mejores del mundo, es la actuación del gigante, también físico, Vincent D'Onofrio en el papel Wilson Fisk/Kingpin. Lo construye al dedillo, con todas sus aristas, hasta hacer atractivo a semejante bestia, que pretende, no se lo pierdan, crear un estado independiente pegado a la ciudad de la gran manzana. Fíjense en su esposa, la actriz israelí Ayelet Zurer, dando vida al personaje de Vanessa, una estratega de la maldad pura, una mujer de bandera que quita el aliento.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, prometió ofrecer una serie que se alinearía con la visión más amplia del Universo Cinematográfico de Marvel. Ha cumplido con creces. Ya era hora. Significa que vemos a Daredevil interactuar con otros héroes de la compañía: El castigador, El Espadachín y el Tigre Blanco. Por cierto, algunos escribieron que la serie Los Defensores, con los justicieros hasta ese momento recreados, era mala. Pues bien, a mi entender es buena. Véanla si les place tras visionar el renacimiento del superhéroe ciego.

