Cuenta atrás para el final de 'El verano en que me enamoré', la 'romcom' que ha conquistado TikTok

El triángulo amoroso más comentado de estas vacaciones llega a su fin. Este 17 de septiembre, Prime Video estrena el último episodio de 'El verano en que me enamoré'. La expectación por despejar la incógnita entre 'team Conrad' o 'team Jeremiah' es tal que sus protagonistas se han convertido en iconos de un fenómeno global que mezcla romance, amistad y el paso a la madurez.

La trilogía de Jenny Han, publicada por primera vez en el mercado anglosajón en 2009, encontró en la televisión gran impulso hace tres años con el estreno de la primera entrega. Convertida en un éxito de ventas y audiencia, la saga ha crecido temporada tras temporada: debutó como el título número uno en Prime Video en su primer fin de semana y su segunda entrega, en 2023, duplicó en solo tres días la audiencia de la anterior.

Pero ha sido en la recta final de la tercera cuando el gran dilema de Belly (Lola Tung) entre los hermanos Fisher (Christopher Briney y Gavin Casalegno) ha saltado de las pantallas del salón a la calle, y no es una exageración: muchas han sido las parejas que han decidido salir «de picnic seriéfilo» para no perderse ni un capítulo.

El Bryant Park de Nueva York ha llegado a proyectar algunos episodios al aire libre. El concurrido enclave de Manhattan parecía en ocasiones un híbrido entre festival de música y maratón romántico: mantas en el césped, helados derritiéndose y novios mirando de reojo para comprobar si competían en carisma con Conrad o Jeremiah.

En ciertos bares de Estados Unidos también se organizaron visionados colectivos, con brindis sincronizados en cada giro dramático y hasta concursos improvisados para adivinar quién acabaría con quién. El Zama Latin Loung de Fullerton, en California, es uno de los ejemplos que muestran mejor el fenómeno. Este lugar de ocio proyecta capítulos de la serie entre cócteles tropicales; allí, las amigas con copa en mano gritan como si estuvieran en un estadio cada vez que Conrad intenta una nueva conquista con Belly.

También en Birdie's Eastside (Dallas, Texas) hacen un 'watch party' para el episodio final de cada temporada con decoraciones, los cócteles de granada ('pomegranate margaritas') de Belly y ambientación para los fans del triángulo romántico.

El furor no se ha quedado solo en las calles: las redes sociales están en plena efervescencia. La fiebre por la serie ha atrapado no solo a la generación Z, los coetáneos de sus protagonistas, sino también a un público algo más veterano. Muchos 'millennials' confiesan que, junto a sus maridos y parejas, han hecho de cada episodio un ritual con comentario post-créditos incluido, como si de un club de lectura se tratara.

Y lo curioso es que no se trata solo de compartir teorías románticas: abundan los debates serios sobre cuál sería la decisión más madura de Belly o si el famoso 'team Conrad vs. Jeremiah' no es en realidad un reflejo de los dilemas eternos de cualquier relación.

Entre memes, recopilaciones de escenas lloradas a lágrima viva y confesiones nostálgicas de sus propias vacaciones de verano, la serie se ha convertido en excusa perfecta para hablar de relaciones románticas, tóxicas, reales o idealizadas. Y es que la encuesta más difícil de resolver ahora mismo tiene solo dos nombres: Conrad y Jeremiah. En oficinas de EE.UU. se ha vuelto habitual ver pizarras improvisadas con votaciones de team Conrad vs. team Jeremiah, donde la gente se moja haya visto o no un capítulo. Eso sí, ni siquiera el algoritmo del 'streaming' ha logrado resolver todavía esa pregunta.

Distintos finales

Además, Jenny Han, que también es productora y 'showrunner' de la serie, se ha encargado de echar más leña al fuego. «Declaró en la prensa estadounidense que la adaptación no necesariamente repetirá el final de la trilogía. Eso mantiene la incertidumbre sobre si la balanza se inclinará hacia Conrad o hacia Jeremiah», afirma Cristian Escudero, editor de Crossbooks, sello de la trilogía. «Ante la duda, muchos lectores acuden a los libros para calmar la expectativa».

La adaptación ya había demostrado ser una excelente plataforma de difusión para los libros. El estreno de las temporadas ha venido acompañado de un aumento en las ventas de los títulos y «el incremento se mantiene con cada capítulo emitido», apunta Escudero. El éxito televisivo le ha dado una segunda vida a los libros y Croosbooks han vuelto a publicar la edición en rústica con los pósters de la serie como cubierta, y también un estuche en formato bolsillo que reúne las tres entregas. Todo ello coincide en las librerías españoles con 'Secretos que queman', la primera entrega de su nueva trilogía con la venganza como motor.

jenny Han, la autora de la saga superventas en la que se basa la serie Janelle bendyck

Este verano también se ha estrenado, tanto en papel como en Netflix, 'Mi regreso a los chicos Walter', la secuela de 'Mi vida con los chicos Walter', de Ali Novak. De nuevo, dos hermanos -Cole y Alex- se disputan a una chica, Jackie Howard. Aunque aún quedan pendientes un tercer título y una tercera temporada, también ha visto cómo las adaptaciones audiovisuales toman caminos distintos a los de los libros. En ambos casos, la estrategia ha dado resultado: reaviva las comparaciones y multiplica el interés por volver a los libros para comprobar qué cambió y qué se mantuvo.