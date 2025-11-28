Podemos ver la segunda parte de 'Wicked' intentando seguir el rastro de baldosas amarillas pero la única forma real de volver a Oz es viajar allí por primera vez. Abundan las películas y series nostálgicas como vano intento de asir el recuerdo espumoso, ... intangible, de aquello que sentimos cuando lo descubrimos, pero es doloroso volver y no sentir lo mismo, como cuando regresas a casa y todo está fuera de sitio. La cama es más dura, la calle más gris, el olvido corroe los edificios abandonados que antes parecían esconder un secreto. Recuerdo cruzar una puerta y pensar que allí debía vivir un gigante. Todo, absolutamente todo, es ahora más pequeño. Supongo que eso significa crecer, ser adultos. Que te pase por encima la vida.

Nunca se es tan feliz como cuando experimentas algo por primera vez, quizás por eso siempre me cuesta regresar a mundos conocidos. Pero es difícil no rendirse a la trampa de la nostalgia, esa droga que tanto nos agita. Caí en 'Stranger Things' y me alegró el corazón verlos hablar por 'walkie talkie' porque me recordó a los que mi hermano y yo teníamos, más potentes que Vecna, capaces de sintonizar incluso la discusión de un vecino. Pellizco en el estómago. Esa sensación, por fin. Otra vez, un instante. Me asomo al final de la serie con miedo a encontrarlos mayores, a que todo sea repetitivo. ¿Por qué no somos capaces de hacer como los niños, que todo lo ven por primera vez, aunque sea la décima que lo reponen, en bucle? El tiempo, que pasa para todos.

Decía Nietzsche que «la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño». Y añadiría: con su mirada pura, con su frescura genuina. Somos una sociedad hedonista, egoísta, que no quiere hijos pero los necesita como excusa para revivir los mitos de la infancia. Por ejemplo, la Navidad. ¿Quién no se ha asomado a las luces, los adornos, a lo que significa, con cierto cinismo? Hasta que un niño irrumpe en tu vida y te desarma. Te coge de la mano con ansiedad, como para no perderte ni permitir que te pierdas, con una fuerza capaz de resistir un viaje por un agujero de gusano y te permite revivir esa época pasada, añorada, contagiándote su propia emoción, su asombro. Otro pellizco.

Solo se puede volver a donde fuiste feliz a través de los niños, son la única cura contra la nostalgia. Eso sí es magia.