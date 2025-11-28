Suscríbete a
Abrazamos series como 'Stranger things' para asir el recuerdo intangible de aquello que sentimos cuando lo descubrimos, porque la única manera de volver a la infancia, a donde fuiste feliz, es a través de los niños

Lucía Cabanelas

Madrid

Podemos ver la segunda parte de 'Wicked' intentando seguir el rastro de baldosas amarillas pero la única forma real de volver a Oz es viajar allí por primera vez. Abundan las películas y series nostálgicas como vano intento de asir el recuerdo espumoso, ... intangible, de aquello que sentimos cuando lo descubrimos, pero es doloroso volver y no sentir lo mismo, como cuando regresas a casa y todo está fuera de sitio. La cama es más dura, la calle más gris, el olvido corroe los edificios abandonados que antes parecían esconder un secreto. Recuerdo cruzar una puerta y pensar que allí debía vivir un gigante. Todo, absolutamente todo, es ahora más pequeño. Supongo que eso significa crecer, ser adultos. Que te pase por encima la vida.

Sobre el autor Lucía Cabanelas

Periodista cultural especializada en cine y series. Autora de libros sobre cine clásico en la Editorial Notorious. En ABC desde 2013.

