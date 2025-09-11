'Furia': cuando el humor negro se pinta con óleo y sangre

En un panorama televisivo donde abundan thrillers de pega y comedias que no hacen reír ni a sus propios guionistas, 'Furia' llega como un cóctel de humor negro servido en copa de cristal: fuerte, ácido y, sobre todo, con un regusto delicioso. La ... serie demuestra que cuando se juntan talento interpretativo, un equipo artístico con gusto y una gran dirección el resultado es algo más que entretenimiento: es un festín audiovisual donde reírse de lo peor de la condición humana se convierte en placer culpable.

Lo primero que hay que decir, y con todas las letras, es que el reparto es de esos que hacen escuela. Carmen Machi confirma que es una actriz de recursos inagotables. Su personaje, complejo, contradictorio, a ratos entrañable y a ratos directamente monstruoso, encuentra un equilibrio perfecto entre la tragedia y la farsa. Y como si eso fuera poco, se ve rodeada de obras de arte —las que su propio personaje supuestamente crea— que son, simple y llanamente, un prodigio del departamento de arte. Pocas veces se ha visto una simbiosis tan clara entre la interpretación y la puesta en escena: Machi respira y el decorado respira con ella.

Candela Peña, por su parte, aparece en cada escena con la contundencia de un terremoto. No interpreta: arrasa. Su naturalidad para soltar delirantes máximas sobre la alta costura como filosofía vital y su manera de cargar de humanidad hasta el gesto más nimio convierten a su personaje en el centro de gravedad de cada capítulo. Es de esas actuaciones que hacen pensar que la televisión española aún puede aspirar a rozar lo sublime. «Soberbia» se queda corto.

Nathalie Poza aporta la intensidad, un don para decirlo todo con una mirada que alterna la tristeza, la esperanza ingenua y la total y completa desesperación con un tempo perfecto. Ella es la tragedia de esta comedia, la que evita que caiga en el puro disparate. Y Claudia Salas, que en otras manos corría el riesgo de quedar relegada al papel de «la joven del reparto», sorprende con una interpretación madura, llena de matices, y con la frescura suficiente para no perderse entre veteranas que podrían haberla devorado. Naturalidad de la buena, de la que funciona en cámara y transmite verdad y realismo. El resultado es un cuarteto femenino que convierte cada escena compartida en un campo de minas narrativo: nunca sabes dónde estallará la próxima carcajada.

Y mientras las actrices construyen personajes memorables, el departamento de arte se encarga de levantar un escenario igual de poderoso. Los decorados son una declaración de intenciones: aquí nada está puesto al azar, desde las texturas hasta la disposición de los objetos. Las obras del personaje de Machi son, sencillamente, brillantes; no funcionan solo como atrezzo, sino como metáfora visual del universo -casi paralelo- que habitan los protagonistas. A ello se suman unas localizaciones impecables, que le dan a la serie una personalidad propia.

Todo ello al servicio de lo que 'Furia' es en esencia: una gran comedia negra, una disección salvaje y divertidísima de personajes al borde del abismo. El guion sabe jugar con lo grotesco sin perder de vista lo humano, sabe reírse de la miseria sin convertirla en caricatura. Hay momentos hilarantes, de esos que hacen que el espectador se sorprenda riendo de cosas de las que, en la vida real, probablemente huiría. Ese es el mayor triunfo: lograr que el espectador se reconozca en el disparate. También hay momentos profundos, dolorosos y muy amargos. No todo va a ser reír.

No obstante, porque nada es perfecto, hay que señalar un par de peros. La trama de las jóvenes 'influencers', con toda su pátina de crítica social y su barniz de actualidad, carece de la fuerza y del interés del resto. Cada vez que la serie se detiene en sus vicisitudes, uno tiene la sensación de estar viendo una serie distinta, y no necesariamente mejor. Es como si alguien hubiera decidido que había que «meter a la juventud» para equilibrar el guiso, pero lo que han conseguido es un añadido insípido en un plato que, por lo demás, estaba sabrosísimo. Igualmente, la elección de montaje en la que cada episodio desvela tan sólo fracciones de un mismo acontecimiento puede ser confuso para según qué espectadores no acostumbrados a los riesgos narrativos.

Aun con esas leves cojeras, 'Furia' se sostiene con una seguridad insultante. Es una de esas ficciones que se disfrutan por su atrevimiento, por su humor cáustico, por la manera en que convierte lo macabro en risible. Y sobre todo por un grupo de actrices que no solo están en estado de gracia, sino que parecen conscientes de que están construyendo algo especial.

En definitiva, Furia es un festín de humor negro con obras de arte colgando de las paredes, un reparto femenino que brilla en cada plano y una dirección artística que merecería premio propio. Puede que la subtrama 'influencer' se pierda en la irrelevancia, pero la serie, en conjunto, es un recordatorio de que la televisión española, cuando quiere, puede ofrecer productos afilados, divertidos y memorables. Y eso, hoy por hoy, es una rareza digna de celebrar.