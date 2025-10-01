Suscríbete a
Crítica de 'La Residencia': si esto pasara en Moncloa…

La gran baza de la serie es Uzo Aduba, que interpreta a una detective con el equilibrio perfecto entre la excentricidad y la cercanía

Fotograma de 'La residencia'
Fotograma de 'La residencia' Netflix
Máximo Sentencia

Máximo Sentencia

Netflix se ha propuesto convertir la Casa Blanca en un escenario de Cluedo de lujo y, en buena medida, lo consigue. 'La Residencia' arranca muy fuerte, con ritmo, misterio, diálogos inteligentes e intercambios vertiginosos, para terminar… bueno, para terminar como tantas otras series de ... Netflix: con un final que parece escrito por un comité de guionistas a punto de perder el vuelo de regreso a Los Ángeles.

