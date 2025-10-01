Crítica de 'La Residencia': si esto pasara en Moncloa…

Netflix se ha propuesto convertir la Casa Blanca en un escenario de Cluedo de lujo y, en buena medida, lo consigue. 'La Residencia' arranca muy fuerte, con ritmo, misterio, diálogos inteligentes e intercambios vertiginosos, para terminar… bueno, para terminar como tantas otras series de ... Netflix: con un final que parece escrito por un comité de guionistas a punto de perder el vuelo de regreso a Los Ángeles.

La gran baza de la serie es, sin duda, Uzo Aduba, que encarna a la detective Cordelia Cupp con el equilibrio perfecto entre la excentricidad y la cercanía por paradójico que pueda sonar. Su interpretación es solvente y sólida: cada gesto suyo parece gritar «mírame». No en vano, Aduba ha estado nominada al Emmy como actriz principal de comedia, estatuilla que finalmente acabó en manos de la veterana Jean Smart por 'Hacks'. Aduba sostiene la serie sobre sus hombros como Atlas al globo terráqueo, aunque en este caso el mundo es un whodunnit con más giros que una carrera de Nascar. La acompaña un reparto de garantías que incluye sorpresas del calibre de Giancarlo Esposito, Jason Lee y la mismísima Kylie Minogue.

La teatralidad es, de hecho, el mayor acierto de 'La Residencia'. Cada escenario parece construido para que un actor pueda detenerse en medio de la escena, dar un discurso grandilocuente y recibir una ovación. La recreación de la zona privada de la Casa Blanca es impecable: pasillos infinitos, salones que huelen a historia y a cera de muebles, y habitaciones donde hasta el polvo parece tener pedigrí. Lo mejor de todo es que la serie, basada en la novela 'La Residencia: el mundo privado de la Casa Blanca' de Kate Andersen Brower, se atreve a mirar hacia abajo —literalmente— y mostrar la vida del personal de servicio: cocineros, mayordomos, limpiadores… gente que en otras ficciones de Washington es invisible, como si los desayunos se sirvieran solos y las alfombras se aspiraran por decreto presidencial.

El Whodunnit

Pero vayamos al grano: el género. El whodunnit es un traje a medida, sí, pero uno que aprieta en las costuras y constriñe en las manos equivocadas. En este caso las manos son las de Shondaland, la productora de Shonda Rhimes ('Anatomía de Grey', 'Scandal' o 'Los Bridgerton'). La serie parece a veces tan obsesionada con mantener el misterio que acaba olvidando que también tiene que contar una historia. Acierta de pleno en convertir cada personaje y cada escena en un esperpento, pero acaba perdiéndose en subtramas innecesarias, sentimentalismos básicos y evidentes y escenitas con mensaje. ¡Menudo sorpresón dado su currículum!

Por suerte, el montaje —con sus pequeñas ventanas y flashbacks desde múltiples puntos de vista— le da a todo un ritmo juguetón que evita que nos durmamos antes de descubrir quién cometió el asesinato. La joya de la corona es la secuencia inicial del último episodio, un prodigio de la pantalla dividida en el que todos esos flashbacks y puntos de vista se solapan y se convierte en una sinfonía de acontecimientos con Giancarlo Esposito como centro gravitacional. Es una idea brillante, emocionante… y que lamentablemente sirve de prólogo a un desenlace que podría haber salido de un taller de escritura exprés para estudiantes de secundaria.

Porque sí, el final es el gran «pero» de la serie. Uno tampoco espera que le resuelvan el misterio con la sutileza de Agatha Christie, pero hacerlo con la delicadeza de un elefante en una cacharrería es pasarse. La revelación del culpable es tan anticlimática, tan forzada y tan ilógica que casi dan ganas de invitar al asesino unas cañas y agradecerle de corazón que terminara con nuestro sufrimiento. Tan flojo es que son necesarias decenas de minutos de exposición para convencernos de que todo tiene sentido.

En definitiva, 'La Residencia' es una serie que empieza, literalmente, como una cena de gala en la Casa Blanca y acaba como un cumpleaños infantil con sándwiches de jamón y queso recalentados y cortezas revenidas. Tiene estilo, tiene oficio y tiene a Uzo Aduba, lo cual no es poca cosa. Pero el viaje, como la mayoría de las producciones de Netflix, nos recuerda que a veces lo importante no es llegar al final, sino disfrutar del camino. Aunque en este caso el camino tenga baches, desvíos y a Shondaland en la sombra.