Crítica de 'Adolescencia': voyeurismo sin escapatoria

Hay series que se limitan a narrar una historia y luego está 'Adolescencia', el arriesgado experimento de Netflix que se atreve a jugar con la forma, el tiempo y la inmersión del espectador. Lo que inicialmente podría parecer un drama juvenil, es realmente una experiencia ... sensorial, una película de cuatro horas disfrazada de serie que no da un solo respiro al espectador. Dirigida con precisión quirúrgica y una ambición visual infrecuente para la plataforma, 'Adolescencia' es un ejemplo de lo que el lenguaje cinematográfico puede lograr cuando se lleva al límite.

Noticia Relacionada 'Adolescencia' y los viajes familiares en el asiento de atrás sin cinturón ni tablets Fernando Muñoz La nueva serie de Netflix ha abierto debates entre los progenitores y ha evidenciado un cambio generacional

La trama es simple: Jamie Miller, un adolescente de 13 años es detenido y acusado del homicidio de una compañera de instituto. Desde ese punto de partida asistiremos al período de siete meses que transcurre desde la detención hasta el comienzo del juicio, con un pequeño salto temporal para cada capítulo, desde el punto de vista de su familia, sus compañeros de instituto, el equipo policial y los peritos psicólogos que evalúan a Jamie. Un true crime en toda regla que se transforma en una obra visceral gracias a una elección estética arriesgada: el uso del plano secuencia.

Cada episodio se desarrolla en una toma continua, sin cortes visibles, sumergiendo al espectador en la escena, el vértigo de la acción y la confusión de los personajes. La cámara, inquieta pero eficaz, es un testigo silencioso que nos atrapa en su ritmo frenético y nos hace sentir parte de la historia en todo momento. En 'Adolescencia' no somos espectadores, somos silenciosos voyeurs dentro de la acción, somos participantes en primera persona. No hay escapatoria, no hay elipsis que nos dé tregua. Solo el presente y, con él, un desgaste emocional que se acumula episodio tras episodio. Sí, ver 'Adolescencia', especialmente de una sentada, es duro.

El guión de Adolescencia es inteligente en su aparente sencillez. No hay diálogos grandilocuentes ni monólogos existencialistas impostados. En su lugar, se respira una naturalidad inquietante, un realismo que en ocasiones resulta incluso incómodo y opresivo por la crudeza y la cercanía de los acontecimientos.

Mención especial merece el trabajo del reparto, compuesto por una mezcla de jóvenes promesas y veteranos del calibre de Stephen Graham que entregan interpretaciones que oscilan entre la contención, la naturalidad y la explosión emocional sin perder un gramo de autenticidad. Cada gesto, cada mirada, cada inflexión de la voz se vuelve esencial cuando la cámara lo captura sin posibilidad de edición o segundas tomas. El resultado es un trabajo impecable, con momentos que ponen la piel de gallina por su espontaneidad y veracidad. 'Adolescencia' es teatro en su más alta expresión sin margen de error, puras acrobacias sin red.

Si hay algo que puede jugar en contra de 'Adolescencia' es precisamente su apuesta radical. No es una serie fácil ni complaciente. Su ritmo puede resultar agotador para quienes buscan un relato más convencional. La falta de cortes implica que no hay respiros, y para algunos espectadores eso puede traducirse en una experiencia angustiante. Pero es precisamente en esa intensidad donde reside su mayor virtud: es un relato que no se limita a ser visto, sino que se vive, aunque quizá con algo de superficialidad en las motivaciones y en las realidades sociales que articulan la trama en favor del virtuosismo técnico. Brillantemente imperfecta.