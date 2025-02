He visto con más gusto 'Cristóbal Colón, de oficio descubridor', 'Juana la loca de vez en cuando' o 'El Cid cabreador' que 'Sin límites' , la miniserie en Amazon sobre Magallanes y Elcano. Para medio pelo en el rigor histórico, ninguno. Si esas películas ... son cómicas y disparatadas, 'Sin límites' sólo lo es cuando Álvaro Morte (Elcano) se pone a promocionarla. Al muchacho se le puede ver en la Gran Vía en una imagen gigante anunciando un reloj porque, ya saben, es uno de los protagonistas de 'La casa de papel' . En cuanto a sus declaraciones, ríete de Imanol Arias y su ida de olla conspiratoria .

Le pregunta Iñako Díaz-Guerra si le inquieta que un personaje como Elcano se politice y contesta: «Podía pasar. Por eso, para evitar esa apropiación, lo que he hecho con el personaje es un tipo que busca siempre el consenso entre sus hombres y persigue el bien común y no el bien propio. Mi Elcano es muy de izquierdas y cero totalitario». Pobre chico, la que le ha caído. Pero qué empanada mental. Y, sobre todo, qué torpeza. Como si viviera en una burbuja de gente que piensa como él. Más que pensar, sentir, supongo. Te pones en contra a un montón de gente que ya no verá la serie. Donna Leon , que va a cumplir 80 años, dice que prefiere los 80 que los 18. Que a los 18 era una tonta del bote americana. Los hay de todas nacionalidades.

La miniserie es un poco coñazo. Una ficción demasiado por debajo de la historia descomunal que cuenta. Vamos con el cliché: si la gesta de Magallanes y Elcano fuera anglosajona tendríamos decenas de películas y series. Y lo único que tenemos es un director anglosajón. Pero, bueno, otra mata que no ha echado desde el punto de vista del producto audiovisual y otro ejemplo del pensamiento chiripitifláutico de una izquierda atontada. La que busca el bien común y no el propio, que es lo que hacen los fachas. Y, vaya, que ser de izquierdas es lo contrario de ser totalitario. Algo así. Tampoco hace falta leer 'Rusia' (Crítica) de Anthony Beevor para desasnarse, una cosa corta sirve.

Lo bueno es que, si alguien no sabía que existía la serie, se ha enterado.