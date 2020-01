Globos de Oro 2020: castigo a Netflix

Actualizado 06/01/2020 a las 18:34

No cabe imaginar a Antena 3 o Telecinco emitiendo en directo una gala de premios en la que no les cae ni la pedrea. Es lo que hizo NBC la pasada madrugada, con los chistes añadidos del incontrolable Ricky Gervais. Ninguna cadena en abierto rascó un solo galardón en los últimos Globos de Oro, de hecho. ¿Un gol de Netflix por la escuadra? No saquemos conclusiones precipitadas.

Aquí todos jugaban fuera de casa, menos Tarantino, que con su homenaje a Hollywood solo podía triunfar ante un jurado tan mitómano como el que componen los corresponsales extranjeros. En los Globos son muy cucos, además, y solo tienen ojos para el glamour, por lo que se dejan de premios técnicos para desconocidos y dividen las películas en comedias y dramas. Así multiplican las posibilidades de las estrellas.

Eso hizo posible que «Érase una vez en... Hollywood» ganara como mejor comedia, aunque la cinta podría haberlo hecho en tres o cuatro géneros distintos. Como Brad Pitt, quien no en vano contó uno de los mejores chistes de la noche al acordarse de su compañero de reparto, Leonardo DiCaprio («LDC», lo llamó): «Yo habría compartido la tabla», aseguró, en referencia al trágico final de «Titanic» y al egoísmo manifiesto del personaje interpretado por Kate Winslet.

El Titanic de la noche fue Netflix, estrellado ante un iceberg de desconfianza. Colocar tres de sus dramas como candidatos a mejor película ya era logro suficiente. El cuarto drama fue volverse de vacío. O casi. Recibió dos premios de un total de 34 nominaciones entre el cine y la tele.

Visto sin apasionamiento, si la batalla de Scorsese por estrenar en las salas tenía como objetivo llenar sus vitrinas, es probable que el esfuerzo acabe siendo estéril y doloroso. Al menos habrá servido para que quienes pudimos ver «El irlandés» en pantalla grande apreciáramos mejor sus ecos de cine inmenso.

Galardones por descubrir

Tampoco es para clamar contra la injusticia, dado que «1917» no se ha estrenado aún en nuestro país (lo hará el día 10) y que las referencias son inmejorables. Sam Mendes, formidable director, dijo con humildad que todos los de su oficio viven a la sombra de Scorsese –Bong Joon-ho («Parásitos») rindió un homenaje similar a Almodóvar–. Al fin y al cabo, las huellas de Martin y Pedro no serán más o menos profundas por la cantidad de chatarra que les caiga encima en estas pequeñas rifas publicitarias que son las galas de trajes largos.

Otro título por descubrir es «The act», serie de Hulu aún sin cadena en España que le valió un premio a Patricia Arquette, y que demuestra que la mina no está agotada. Del resto de lo premiado, casi todo conocido, se pueden hacer matices, pero el nivel general era suficientemente alto para que atentar contra el sentido común no fuera tan sencillo.

El premio al «Joker» de Joaquin Phoenix estaba tan cantado como el de la miniserie «Chernobyl», que se llevó de propina la subida al escenario del gran Stellan Skarsgård. Tampoco sorprendería a nadie que Brian Cox y Phoebe Waller-Bridge engordaran su palmarés, por dos series tan valoradas por la crítica como «Succession» y «Feabag», un drama impecable y una comedia de profundidad desacostumbrada.

Michelle Williams hace un papel maravilloso en «Fosse/Verdon», Russell Crowe impresiona incluso en fotos en «La voz más alta» y a Olivia Colman era difícil quitarle el premio sin que cantara demasiado el clima antiNetflix. La otra excepción fue Laura Dern por «Historia de un matrimonio» y las grandes sorpresas llegaron de la mano de Awkwafina por la película «Farewell» y Ramy Youssef por una serie («Ramy») que aquí solo han visto los clientes de Starzplay.

Los Globos de 2020 fueron también el triunfo de los británicos, que ganaron el 40 por ciento de los premios. El menos esperado fue quizá para Taron Egerton por «Rocketman», en una gala en la que sus compatriotas Elton John, Olivia Colman, Phoebe Waller-Bridge, Sam Mendes y el escocés Brian Cox pusieron el acento. En las islas son pocos y están a punto de alejarse, pero en esto del espectáculo audiovisual mantienen «The crown».