Crítica de 'La costa de los mosquitos': Iluminado y ahora también perseguido La serie tiene una factura visual impecable y es entretenida, pese a su perezoso arranque, pero cambia hasta el género de la historia y desaprovecha el personaje creado por Paul Theroux, tío del actor protagonista

En un vídeo de promoción de 'La costa de los mosquitos', Paul Theroux se burla de cómo pronuncia su sobrino Justin el apellido familiar. «Algunas veces él dice 'Terou', pero es un nombre francés, es 'Terú'», explica el autor de la novela, publicada en 1981, que cinco años después se hizo aún más famosa gracias a la película de Peter Weir, protagonizada por Harrison Ford.

Ha pasado el tiempo suficiente para que el público joven desconozca el libro y su adaptación, lo que aprovecha Apple TV+ para crear una serie de idéntico título y argumento completamente diferente. Hoy se han estrenado en la plataforma los dos primeros capítulos, perezoso anticipo (el primero de ellos) de las aventuras que están por llegar. En total, son siete episodios de una hora.

El cambio de historia es atrevido, aunque el creador Neil Cross, quien por haber parido 'Luther' ya merece un respeto, tiene la coartada de que Justin Theroux se interesó en el proyecto hasta el punto de convertirse también en productor ejecutivo. El tío (el tío Paul, queremos decir, no hay tanta familiaridad con el ex de Jennifer Aniston) es feliz por múltiples motivos. Da de comer a los suyos, logrará que la novela vuelva a colocarse en los escaparates y, al fin y al cabo, es mejor que utilicen sus personajes para contar otra historia que ver cómo los traicionan en alguna actualización más convencional y seguramente no más satisfactoria.

Justin Theroux y Melissa George, en 'La costa de los mosquitos' - Apple TV+

En el libro y en la película de Weir, el personaje de Allie Fox es un hombre libre. En la serie, es un fugitivo, lo que vuelve a llevarnos a Harrison Ford, cuando dio vida al famoso doctor Richard Kimble, que al fin y al cabo también era otro 'remake'. «Es el mismo espíritu con una configuración diferente», justifica el escritor.

En efecto, lo que no cambia es que Fox es un iluminado, no sin causa, que desconfía de la sociedad moderna y quiere dar a su familia una vida mejor, aunque a los hijos les saca de quicio que les arruine la posibilidad de ser normales, por no hablar de los peligros que viven por su culpa.

La inteligencia siempre es atractiva

Pese a sus ramalazos de zumbado, el protagonista sigue siendo un tipo inteligente y cargado de recursos. «No hay problema sin solución» es su lema, falso pero voluntarioso, que le ayuda a adoptar la actitud correcta ante la vida, al menos en ese aspecto. Como en 'Los tres días del Cóndor', otra película basada en un libro que también se convirtió en serie y en la que el personaje central convertía la huida en un oficio, ver a alguien que escapa de los malos o de los poderosos por pura astucia siempre es reconfortante.

El Turner al que puso rostro Robert Redford era un tipo que lo leía todo. Fox es un raro espécimen de hombre blanco occidental capaz de arreglárselas sin ayuda en mitad de la naturaleza. Lo suyo son los conocimientos técnicos adquiridos, no los adelantos técnicos comprados, como nos pasa al resto.

La serie empieza suave, pero gana en intensidad con el paso de los capítulos, cuyo alejamiento del texto original irritará a algunos. Se mantiene mejor el conflicto paterno-filial, aunque esta vez el narrador no es el hijo, que el discurso antisistema ilustrado del protagonista, resuelto con cuatro brochazos. Entre los jóvenes, por cierto, brilla más la chica, Logan Polish, que Gabriel Bateman, quien no tiene nada que ver con el amigo Jason.

El mayor problema de la serie es que desaprovecha un poco al Allie Fox original. Aunque lo veamos todo el rato en pantalla y Justin Theroux haga una buena versión del personaje, que tenga que huir todo el rato le deja muy poco tiempo para contarnos su particular visión del mundo. Ni siquiera se explotan bien sus habilidades, su otra característica más interesante.

A cambio, la serie le inventa un pasado que sirve para dosificar una información en teoría de impacto, pero que no sorprenderá a ningún espectador con más de 12 años. A fuerza de servirla con cuentagotas, además, llega un momento en que ni apetece conocerla más. Lo interesante es la huida y la aventura, características casi infalibles del género. La factura visual, impecable, también ayuda a que, pese a todo, la serie sea entretenida. Y el lado mexicano del reparto está a la altura de la empresa.