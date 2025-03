«Silly Gardens», la maravillosa segunda entrega de «Capítulo 0»

Menuda maravilla la segunda entrega de «Capítulo 0» en la temporada 2. No es que la primera, con esa especie de biografía chiflada de Joaquín Reyes estuviera mal, pero «Silly Gardens» , un homenaje al «Grey Gardens» de los Maysles con dos tipos que van a rodar a la casa de una madre y una hija, es locura aparte. Quizá sea más homenaje a Miren Ibarguren (la hija), que protagoniza la pieza con Joaquín Reyes (la madre). Ibarguren no es solo una de las grandes actrices jóvenes de España (hasta su Instagram es recomendable), es que también forma parte del equipo que ha escrito «Silly Gardens». Si los habituales guionistas son Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla (también director), aquí se añade Miren Ibarguren. Y no me extraña que Miguel Esteban («El fin de la comedia») diga que es uno de sus capítulos favoritos.

A veces a la Joaquín Reyes madre le da un brote como a Mila Ximénez en «GHVIP» cuando la encerraron con Hugo Castejón. «No puedo respirar. Os prometo que me voy ahora mismo. Necesito salir». Y aporreaba la puerta que claro que abrieron. Pero en «Silly Gardens» son otras partes las notables. Por ejemplo, esa escena en la que discuten si la madre ha dicho «trajistes» o si a la hija se le ha escapado un pedo es una cima de la comedia española. Porque, claro, no se trata de reproducir «Grey Gardens», igual que las imitaciones de Joaquín Reyes no imitan a nadie y tienen acento de Cuenca, se trata de hacer una obra nueva.

Existe la tentación de recordar las parodias de películas de French & Saunders, pero «Silly Gardens» se despega todavía más del original. Es una creación, como las imitaciones de Reyes. Y Miren Ibarguren está caracterizada de tal manera que parece Marta Flich (supongo que es involuntario).

Miren Ibarguren está bien hasta cuando la meten en un espanto , desde «Escenas de matrimonio» a la tuerta a lo «Cuna de lobos» de «Anclados». Pero cuando está en algo bueno se sale. Acuérdense de «Aída», de «La que se avecina» o de su primera escena en «Arde Madrid» con todo ese farruquitismo. Y «Silly Gardens», un regalo. Para ella y para nosotros.

