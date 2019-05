«The Big Bang Theory»: el adiós a nuestro lado más friki

Actualizado 24/05/2019 a las 09:55

Han pasado ya 12 años desde que conocimos a gran parte del entrañable grupo de frikis que protagonizan de «The Big Bang Theory». Por aquel entonces, aún Raj ni siquiera era capaz de hablar con las mujeres y Penny tenía ojos para cualquier chico menos para el que ha terminado siendo su marido. Aunque la serie llegaba avalada por la experiencia de Chuck Lorre, creador de éxitos como «Dos hombres y medio», nadie se imaginaba que la ficción fuese a convertirse en uno de los mayores referentes de la comedia ni que iban a ser los mejores embajadores de la moda la cultura «geek» (lo siento, Marvel) para el resto de los espectadores. Lo que tampoco se hubiesen imaginado es que su último episodio sería un evento televisivo pese a coincidir con el desenlace de «Juego de Tronos».

Sea como sea, «The Big Bang Theory» ya forma parte de la historia de la televisión. Tras 277 episodios, es la sitcom más longeva (superando a la mítica «Cheers») e, incluso, dejará su propia huella en el plató que ha ocupado durante estos doce años ya que tendrá el nombre de la ficción. Pero si algo hemos aprendido de la ficción (además de qué es la teoría de cuerdas o qué es la materia oscura) es que ser friki no solo no es malo, ¡es divertido! Quién no ha sentido envidia al ver los viajes de este grupo de amigos a la ComicCon de San Diego o la escapada de las chicas a Disneyland. Pero la lección más importante se la debemos a Sheldon Cooper. Gracias a él hemos aprendido que una verdadera amistad es incondicional. Porque si un amigo te soporta alguna de las excentricidades de este físico sin aptitudes sociales es porque es para toda la vida.

Al decir adiós a «The Big Bang Theory» no solo nos despedimos de una de las comedias que ha marcado nuestro calendario seriéfilo, también dejamos atrás una forma de ver la ficción (la de antes de Netflix). Esa que te obligaba a esperar una semana para ver cada capítulo. Pero estoy convencida de que nos queda mucho que disfrutar de este grupo de frikis. Ficciones como «The Office» o «Friends» son las series más vistas de Netflix. Parece que la serie de la CBS podrá repetir este hito (mientras nos ameniza las tardes a través de la TDT). Para hacernos una idea del éxito que ha supuesto esta ficción, en España sus derechos se reparten entre cuatro canales: Neox, TNT (Movistar), Amazon y HBO. A mí no me importaría volver a verla desde el principio y reírme de nuevo con las estupideces de Howard o disfrutar con la entreñable relación que comparten dos personas tan distintas como Penny y Sheldon.

Larga vida a «The Big Bang Theory».