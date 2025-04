'Andor', Star Wars encuentra petróleo en los bajos fondos

Somos una sociedad conformista. En lugar de buscar la excelencia, nos doblegamos a lo vacuo y sentenciamos todo lo que se sale del tiesto, por originalidad, por talento, por lo que sea. Solo así se explica que una de las legiones de fans más potentes, la de Star Wars, sentenciara a Rian Johnson por a treverse a romper con los cánones en ‘Los últimos Jedi’. Poco importaba que en calidad su película ganara de forma sobrada al resto de la nueva trilogía. La primera norma del imperio galáctico es repetir el paradigma aunque salga un calco, que lo que se vende como homenaje termine siendo una reproducción reiterada de lo ya visto antes. Véase el pastiche de ‘El ascenso de Skywalker’ de J.J. Abrams.

No interesa lo nuevo, por eso ‘Rogue One’ fue un fracaso relativo, del mismo modo que ‘Andor’, la mejor serie del universo galáctico, no ha despegado como merecía. Seguirán salvando ‘Obi-Wan Kenobi’ , como si el simple regreso de Ewan McGregor al papel del jedi justificara la cutrez del producto, en el que los planos eran cerrados, el CGI poco mejor que el de ‘She-Hulk’ y la trama, irregular, se perdiera hasta yendo en línea recta.

Esquivar el éxito, o bordearlo, no implica ser un fracaso. El triunfo de la serie protagonizada por Diego Luna es su osadía, una propuesta ambiciosa que no se limita a malos conocidos como Palpatine y las manidas veleidades del imperio, que también, sino a los caminos menos transitados de la galaxia. Los rebeldes están a la orden del día, pero los protagonistas en ‘Andor’ no son los héroes que encabezan la rebelión sino los parias, los marginados de un sistema que se ceba, con saña, con todo aquel que vaya contracorriente.

Denise Gough en 'Andor'

Por primera vez se muestran los intestinos del régimen, sin tapujos. Cómo se toman las decisiones y cuáles son sus consecuencias, los métodos de tortura del régimen, que no se limitan al manido enfrentamiento entre el villano de turno y el héroe aupado. El foco ilumina las zonas más lóbregas, como las dificultades para financiar la revolución, las represalias a los instigadores de los levantamientos, los sacrificios de los insurrectos… Y, por supuesto, los personajes tienen dobleces, no son monolíticos. Nadie es solo bueno o solo malo, en los matices está la credibilidad de una serie valiente, que se estructura por 'aventurillas' cerradas que van abriendo el universo. ‘Andor’ es como la vida; con sus luces y sombras, no escatima en plantar cara. El resultado, por supuesto, es un producto más complejo y adulto de lo habitual, un ‘rara avis’ en Disney+, dedicado al contenido familiar, más blanco .

‘Andor’ no es ‘ The Mandalorian’ , una serie cuidada pero que no deja de ser una sucesión de aventurillas con un muñeco adorable destinado a reventar las cotas del ‘merchandising’. La de Diego Luna es una serie inteligente, con la tensión y el ritmo bien medidos, con acción a punta pala y con unos personajes bien desarrollados, con presencia coral a pesar de que el protagonista, como indica la serie, es Cassian Andor . Si Star Wars quiere regresos, que sean todos como el de Diego Luna, que seguro es más barato que Ewan McGregor.

'Andor', Star Wars encuentra petróleo en los bajos fondos