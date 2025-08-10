Asesinatos en una noche de verano: siete series para la España insomne

No sé si es por la ola de calor, por la gata que me usa de alfiletero sin previo aviso a altas horas de la madrugada o los fiestones que se montan los estudiantes del tercero, pero el caso es que llevo una semana sin dormir. A esas horas en las que el asfalto aún es fuego y la almohada parece recién sacada del microondas, uno necesita compañía.

Y, por alguna extraña razón, la compañía más reconfortante a las tres de la mañana no es un ligue de verano, sino un buen crimen real. Será la promesa de que alguien lo está pasando peor que yo o el alivio de pensar que, al menos, en mi armario no hay esqueletos. Estas son mis recomendaciones de series para la España insomne.

'Crímenes': el calor del Mediterráneo y la sangre fría (Netflix)

Si las noches de verano en Barcelona son un horno, las de 'Crímenes' son un horno con la puerta cerrada y la luz encendida para que todos veamos lo que pasa dentro. La serie de Carles Porta es el ejemplo perfecto de cómo contar historias criminales con un ritmo hipnótico y una narración quirúrgica. Además, esa cadencia de Porta, calmada, escalofriante y que parece arrullarte es perfecta en el silencio nocturno. En cada capítulo, Porta nos conduce con precisión de cirujano por los recovecos de casos reales, sin alardes visuales, pero con un suspense que haría sudar incluso al más curtido inspector. Ideal para las madrugadas en las que ya has aceptado que el sueño no va a llegar y prefieres seguir despierto por miedo… y por fascinación.

'Tor': montaña, humo y silencios (Atresplayer)

En 'Tor', la temperatura baja, pero el escalofrío sube. Este documental sobre un pequeño pueblo del Pirineo marcado por un asesinato y un conflicto histórico por la propiedad de una montaña tiene el poder de helarte incluso en la noche más pegajosa. Aquí el calor lo pone la tensión, no el clima: vecinos que guardan secretos más pesados que el aire sofocante de agosto, paisajes que parecen eternamente quietos y un silencio tan denso que cualquier palabra suena a disparo. La serie es retrato oscuro del olvidado mundo rural, donde todos saben más de lo que dicen y lo que no se cuenta pesa más que lo que sí.

'Luz en la oscuridad': radiografía del mal (Movistar+)

Este documental es como abrir la ventana para que entre aire fresco… y que lo que entre sea un vendaval de casos brutales y testimonios inquietantes. 'Luz en la oscuridad' no tiene reparos en mostrar la crudeza de crímenes reales en España, pero siempre con una estructura que evita la morbosidad gratuita. La sensación es la de estar recibiendo una clase magistral sobre cómo la maldad humana puede calar en lo cotidiano, y eso, a las tres de la mañana, con el sudor cayéndote por la frente, hace que te olvides del calor de forma inmediata.

'La caza del solitario': perseguir a un fantasma (Movistar+)

El caso del 'solitario', el atracador de bancos más buscado de España, se convierte aquí en una persecución que atrapa como un thriller. El documental reconstruye, paso a paso, cómo un hombre consiguió poner en jaque a las fuerzas de seguridad durante años, todo con un estilo sobrio y eficaz que hace que olvides que estás viendo hechos reales. Si la noche es larga y alberga horrores, 'La caza del solitario' es abrir la ventana para que entren al salón: te dejas llevar por la investigación y, cuando termina, el amanecer te sorprende con la sensación de haber vivido otra vida… más peligrosa que la tuya, pero igual de insomne.

'Baraja': el azar de la muerte (Netflix)

En verano, las cartas suelen ser para jugar al mus en la terraza. En 'Baraja', las cartas son parte de un símbolo siniestro que marca una serie de asesinatos que conmocionaron a España. Lo que empieza como una investigación policial termina siendo un retrato de un país perplejo ante un criminal que jugaba con todos. Entre el calor y el suspense, uno termina con la sensación de estar atrapado en una habitación sin aire, esperando la próxima carta… y rezando para que no lleve tu nombre.

'Las cintas de Rosa Peral': en primera persona (Netflix)

Si hay algo más inquietante que un crimen, es escuchar a sus protagonistas hablar desde dentro de la historia. 'Las cintas de Rosa Peral' nos mete de lleno en el llamado «crimen de la Guardia Urbana» con un material sonoro que, por sí solo, bastaría para mantenerte en vela toda la noche. La serie combina entrevistas, archivos judiciales y una narrativa que no te deja escapar mientras plantea preguntas sobre la verdad, la Justicia y la manipulación mediática.

'Alcàsser': el caso que nunca duerme (Netflix)

El documental sobre Alcàsser es, quizá, la cima del true crime español. No solo por la magnitud del caso, sino por cómo retrata el impacto mediático y social que arrasó el país en los años 90. Revisitarlo es asomarse a un abismo donde se mezclan dolor, indignación y una avalancha mediática que aún hoy resuena. En una noche calurosa, 'Alcàsser' es una hoguera: atrae, hipnotiza y consume a partes iguales. Y al terminar, el calor de la habitación ya no importa: lo que arde es la memoria.

Con estas siete historias y en mis noches de insomnio veraniego realmente no he dormido mejor, pero sí que he aprendido que el calor no es lo único que puede mantenerte en vela. Hay miradas, silencios y voces que arden mucho más que cualquier viento del sur.