Alejandro Agag revela la 'operación' que se le encargó durante la visita de los Clinton a España en el gobierno de Aznar: «Fue un éxito»

El marido de la hija de Aznar fue uno de los hombres de confianza del expresidente durante su mandato y desempeñó una misión especial con la hija de Clinton

Movistar Plus+
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy comparten un mismo pasado: haber sido presidentes del Gobierno de España.

En diferentes épocas y con distintas ideologías, el paso de estos políticos ha marcado a nuestro país de muchos modos y ... esto es justo lo que recoge la serie documental 'La última llamada', que se ha estrenado en Movistar Plus+ este 16 de octubre.

