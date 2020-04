Actualizado 03/04/2020 a las 23:32

En 2002, Chenoa acompañó a «Rosa de España» como integrante del coro eurovisivo del «Europe's living acelebration», canción con la que España logró un puesto (el séptimo) que entonces supo a poco pero que, tras los batacazos posteriores, se ha valorado más.

La ex triunfita «regresó» a Eurovisión gracias a «Tu cara me suena», y lo hizo transformada en Conchita Wurst, la representante de Austria en el certamen de 2014, en el que se hizo con el triunfo interpretando «Rise Like a Phoenix».

«¿Qué tal?», le preguntó Manuel Fuentes según Chenoa pisó el escenario. «Pica un poco», dijo mientras la audiencia contemplaba su lograda caracterización, con la característica –y picante– barba.

No fue el único homenaje muy logrado que el jurado del concurso de Antena 3 rindió a Eurovisión. Lolita Flores –sin duda, acertada la elección– compareció vestida a lo Remedios Amaya. Sí, nuestra representante en 1983, cuando se llevó un rotundo rosco con «¿Quién maneja mi barca?».

La «representante de España que gastó menos en zapatos», recordó Manuel Fuentes. «He encontrado la barca y los zapatos porque una está constipada», precisó Lolita, que iba calzada, y no descalza como Amaya. Y es que el día de la grabación la hija de Lola Flores estaba «mala y con fiebre», y de ahí que se protegiese los pies. Aún así, pese al catarro, se ha arrancado a cantar un trocito de la canción.

Bajo el criterio de ese acicalado jurado, el «Especial Eurovisión» de «Tu cara me suena» –emitido en 2018 y repetido ahora– revive esta noche algunos de los grandes momentos del certamen, que este año ha sido aplazado por el coronavirus. Así, en la escaleta figuran clásicos como «La, la, la», «Abanibí» o «Bailar pegados».