Richard Chamberlain: médico, mosquetero, guerrero japonés y pájaro con sotana

El pájaro espino era como Lola Flores llamaba a Javier Sádaba. Raúl del Pozo, el guionista, se lo llevó a un programa para que lo entrevistara. Antes Lola había dicho a Raúl que estaba «de filósofos hasta el coño». Tampoco es que Sádaba se pareciera mucho a Richard Chamberlain. Ella sabría. Pero es verdad que el papel más recordado de Chamberlain en España era y es el del sacerdote Ralph de Bricassart en la serie que se hizo con la novela de Colleen McCullough. Una miniserie de lujo ambientada en Australia de 1920 a 1969 con Barbara Stanwyck, Christopher Plummer, Jean Simmons o Rachel Ward, que interpretaba a la mujer de la que se enamoraba (después de frenar con sus votos de castidad a Barbara Stanwyck, que se lo quería beneficiar a cambio de su apoyo para ser cardenal). 'El pájaro espino' (1983) fue un éxito en todo el mundo. En España se emitió en 1985.

George Richard Chamberlain (Los Ángeles 1934-Hawái 2025) fue al instituto en Beverly Hills, se graduó en Arte, fue a Corea, volvió a Los Ángeles y empezó a estudiar actuación y a obtener pequeños papeles en la televisión, medio que sería su mayor vehículo para el éxito. De esa primera etapa son las participaciones en 'Alfred Hitchcock presenta' o 'Gunsmoke'. A principios de los 60, la MGM lo contrató para 'Dr. Kildare'. La serie médica coprotagonizada por Raymond Massey lo dio a conocer en España. A finales de los 60, Richard Lester lo llamó para 'Petulia', con Julie Christie y George C. Scott. Con Lester también fue Aramis en 'Los tres mosqueteros'. De 1977 es 'La última ola', de Peter Weir. Volvió a la televisión con 'Centennial' (1978), épica miniserie sobre la conquista del Oeste y un reparto fabuloso. También fue el conde de Montecristo. 1980 es el año de 'Shogun', un acontecimiento. Chamberlain, además, tenía enfrente al gran Toshiro Mifune. James Clavell quería a Sean Connery y no a Chamberlain. Pero funcionó. El público se interesó tanto por la esa cultura que hasta aumentó el número de restaurantes japoneses. De 1983 fue 'El pájaro espino'. Tras el éxito de la miniserie retomó su carrera cinematográfica ('Las minas del rey Salomón, 1985, o 'Quatermain en la ciudad perdida del oro, 1986, donde también trabajaba el actor, productor y escritor Martin Rabbet, su gran amor). Volvió al teatro. Hizo de todo, hasta grabó un disco. También era activista ecologista (salvó el río Tuolumne, que nace en Yosemite). A finales de los 80 se instaló en Hawái y siguió allí, salvo para trabajar, hasta su muerte. Son muchas las series con su aparición estelar. 'Will y Grace', Nip/Tuck', 'Mujeres desesperadas' o 'Cinco hermanos'. En 2017 David Lynch lo llamó para la tercera temporada de 'Twin Peaks'.

A los 69 años contó que era homosexual y que estaba enamorado de Martin. «Ya no soy un protagonista romántico, así que no necesito consolidar esa imagen pública más tiempo». Le tocó parte de otros tiempos. Esos que no pudieron vivir ni Rock Hudson ni Burt Lancaster.