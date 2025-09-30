Quequé pierde la apelación en Valladolid y será procesado por incitar al acoso a la presidenta de Abogados Cristianos

La Audiencia Provincial de Valladolid ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa del humorista Héctor de Miguel Martín, 'Quequé', y ha confirmado que el procedimiento judicial en su contra seguirá adelante por un posible delito de acoso.

Según el auto al que ha tenido acceso ABC, el tribunal considera insuficientes los argumentos del humorista, que ya fue procesado el pasado mes de julio por realizar un 'sketch' en su programa 'Hora Veintipico' en el que dio en antena el teléfono de Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. En dicho 'gag', el presentador instaba en tono irónico a no llamar, ni escribir, ni realizar ningún tipo de mención a la perjudicada.

Tal y como queda establecido por la Audiencia de Valladolid, estos hechos, lejos de ser inocuos, provocaron el efecto contrario al que sus palabras explícitas decían pero no a las que su intención real pretendía y podrían encajar en el tipo penal de acoso.

En su apelación, 'Quequé' no negó lo sucedido y sostuvo que sus palabras fueron parte de una sátira amparada por la libertad artística, en la que se empleó el recurso de «decirlo al revés» para provocar el efecto humorístico. Según su versión, nunca hubo un llamamiento real a la acción, sino precisamente lo contrario.

Sin embargo, el auto judicial subraya que, más allá de la intención, las consecuencias de aquel programa fueron muy concretas. La emisión de dicho chiste desencadenó una avalancha de llamadas a Abogados Cristianos, correos electrónicos y mensajes en redes sociales que colapsaron la línea telefónica de la asociación.

«Dado que consiguió precisamente eso: que la gente llamara a ese número de teléfono y efectuara la grabación con el contenido que el investigado había sugerido», explican en el auto, el tribunal entiende que estos hechos podrían encajar en el tipo penal de acoso y son, por tanto, constitutivos de posible delito. «Si la acción está amparada por el derecho fundamental a la libertad artística (…) es algo que igualmente habrá de ser valorado tras la celebración del correspondiente juicio oral», establecen, en alusión a si la libertad artística, reconocida en el artículo 20 de la Constitución, puede llegar a justificar una eventual declaración de inocencia.

«De los actos más cobardes que existen»

Desde Abogados Cristianos han recibido esta decisión de la Audiencia Provincial de Valladolid con enorme regocijo.

«Estoy satisfecha de que la querella siga su curso y de que haya juicio, porque lo que hizo este señor llamado Quequé fue de los actos más cobardes que existen: pedir a las manadas que me llamasen para insultarme», ha afirmado Polonia Castellanos en declaraciones a ABC. «No hay ninguna excusa ni ninguna justificación posible que puedan exonerar a este señor de un delito de acoso», asegura.

Quequé recibe así una mala noticia después de que se archivara el pasado mes de mayo la causa contra él por pedir que se dinamitara el Valle de los Caídos. En 2024 sí fue condenado a pagar casi 42.000 euros al periodista Alfonso Rojo por atentar contra su honor.