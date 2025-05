'Qué te debo Malcolm?', la increíble historia de Malcolm Scarpa aterriza en Filmin

Los cines del Zoco Majadahonda (Madrid) acogieron hace unas semanas el estreno de 'Qué te debo Malcolm?', documental de homenaje a la figura de Malcolm Scarpa, uno de los músicos más audaces, ingeniosos e inclasificables de la historia reciente de nuestro país. Si acaso, de este artista nacido el 16 de agosto de 1959 en la calle Elfo de Madrid se podría decir que dejó un legado de rock escarpado, algo muy suyo, intransferible y en ocasiones sólo inteligible para él. Pero siempre magnético, fascinante y por qué no decirlo, absolutamente genial.

Malcolm murió en 2022, y dada su condición de artista underground había muy pocos registros visuales de su carrera. Una breve entrevista casera (RTVE le hizo otra, pero conseguir los derechos era demasiado caro para una producción tan humilde como la de este documental), algunas actuaciones en garitos, y poco más. Por eso, 'Qué te debo Malcolm?', se centra en el concierto de tributo que ofrecieron artistas amigos en el Teatro San Pol de Madrid (precisamente el lugar que inspiró una de sus canciones más conocidas, 'En Los Bajos del Cine San Pol'), unos meses después de su muerte, en enero de 2023. Y lo hace maravillosamente bien.

Noticia Relacionada Malcolm Scarpa, el maestro divagador Nacho Serrano El libro 'Qué te debo, Jose?' recopila «reflexiones y disparates» del cantautor de culto fallecido en 2022

Como si fuera un 'The Last Waltz' postmortem, el documental recoge las actuaciones de Los Estanques & Anni B Sweet, Ñaco Goñi & The Jokers, Luis Prado, Pablo Solo, Ameba, Xulian Freire, Francisco Simón, Osi Martínez, Héctor Oliveira, Ramblin Edu, Juan Ferrari, Román García, Héctor Rojo, Mayca Edjole, Adrián Costa, Rafa Sideburns, Iván Arpillo, Flaco Barral, David Cobo y Jackie Revlon, con Malcolm presente en espíritu, así como varias entrevistas realizadas ese mismo día a sus familiares, amigos y músicos participantes, en las que el cariño y admiración que todo el mundo sentía por él provocan tanta ternura como asombro.

Rosa M. Scarpa, su hermana, organizó ese encuentro que congregó significativas cotas de talento. Consiguió reunir a generaciones de artistas, llegados desde los cuatro puntos cardinales para demostrar su devoción por el maestro y amigo ausente. Compartieron el entusiasmo por Malcolm desde las primeras generaciones de bluesmen en nuestro país (incluidos varios septuagenarios pioneros del blues, todos rara avis) hasta jóvenes músicos en alza (treintañeros rumbo al mainstream que no olvidan las raíces) durante una sesión vibrante que se prolongó por tres horas. El repertorio abarcó desde el blues más viejuno hasta la psicodelia, el rock, la música oriental, el country o el pop, estilos que dominaba Malcolm Scarpa, como se recoge en el documental.

«Fue una gran pérdida», comentaba su fan y amigo Iñigo Bregel de Los Estanques en una entrevista con ABC tras la marcha de Malcolm. «Pero al menos nosotros tuvimos la gran suerte de hacernos sus amigos y hacer cosas con él en la última etapa de su vida, escuchando juntos su música, luego la nuestra... para luego comentar las dos. A veces le decía, «oye, ¿cómo se te ocurrió meter ahí un acorde sus4?». Y él te contestaba, «¿qué es un acorde sus4?». Ahí es cuando me di cuenta de su grandeza. Sin saber de teoría, conseguía hacer cosas impresionantes. Un dicho dice que una vez conoces la regla, sabes hacer la trampa. Pero él sabía hacer las mejores trampas sin conocer la regla».

Tras el estreno en Majadahonda, donde hubo un pequeño concierto y una charla sobre la figura del artista, y algunas proyecciones en cines independientes, el documental 'Qué te debo Malcolm'? (cuyo título alude del libro de textos del artista editado por Sílex, 'Qué te debo Jose?') llega a este viernes a Filmin, que presenta al artista como «un músico inimitable y de culto, autor de más de 300 canciones, cuyo legado ha dejado una profunda huella en generaciones de artistas y críticos musicales».

Dirigido por el jovencísimo Enrique López Marijuan, el documental tiene una duración de 72 minutos y como es natural, el sonido constituye un elemento fundamental del mismo. El responsable del diseño sonoro global es Guillermo Ibánez Falcón, 24 años, nacido en 1999 en Las Palmas de Gran Canaria y actualmente residente en Madrid, y la grabación del concierto desde la mesa corresponde a Fabián Romeros (Técnico habitual de sonido de Los Estanques). Está producido por Ana Hortelano, Miguel López y la hermana de Malcolm, Rosa M. Scarpa, incansable divulgadora de su obra para bien de todos.

De hecho, entre sus proyectos más inmediatos se encuentran la publicación de la trilogía 'Memorias de Pepe Guinea', según manuscritos inéditos de Malcolm Scarpa, y del ingente material musical inédito que conserva. Asimismo planea la preparación de un libro recopilatorio de las numerosas anécdotas que jalonan la historia familiar y que Malcolm no llegó a escribir.

Ana Hortelano colabora con Dirty Rock Magazine y la Moratalaz Blues Factory, y Miguel López fue guionista del documental 'Cantata de la Guerra Civil' (2019), coproducido por RTVE y Nueva Argonauta, y miembro de DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales). También ha publicado los libros 'The Last Waltz, Imposible Vivir Así' (2016, Sílex Ediciones), sobre el documental de Martin Scorsese, y 'Los Coppola' (2012, La Linterna Sorda). Es asimismo coautor de 'Van Morrison, Viaje a Caledonia' (2023, Sílex) y 'Tom Waits, El Aullido de la Noche' (2019, La Linterna Sorda), ambos junto a Isabel López.