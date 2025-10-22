«Me ha dado mucho asco»: una soltera pasa un mal rato por la cena que le sirven en 'First Dates'

Patricia (24) acudió a 'First Dates' este miércoles 22 de octubre. Lo fuera de lo común es que no estaba soltera. La joven, estudiante y entrenadora madrileña, lleva con su chico dos años, «pero siempre buscamos personas nuevas para conocer otras experiencias y ... puntos de vista». Tampoco le hace ascos a nada, «me gustan las chicas y los chicos», declaró en su presentación. De primeras, sin embargo, se le pasó contarle a su cita el detalle de que tenía una relación.

David (27), productor musical y compositor asturiano afincado en la capital cuya única pretensión en el restaurante del amor de Cuatro era «dejarse llevar». Antes de conocer a Patri, David le contó a Carlos Sobera que buscaba en el 'dating show' «conocer a alguien interesante, echar unas risas y pasar un buen rato». Y ese objetivo, a pesar de la sorpresa inicial que le produjo saber que su acompañante tenía una pareja consolidada y abierta, se le cumplió.

La «situación especial» de su cita no le asustó, incluso dio a entender que le había desbloqueado algún límite, como la posibilidad de hacer un trío. En el momento de la decisión final, los dos se dieron el 'sí' por respuesta porque habían estado muy a gusto y querían seguirse descubriendo un poquito más.

Patri sale bien del paso y la cita acaba con beso

Patri disfrutó de la compañía, sin embargo, la cena se le hizo cuesta arriba y empañó la velada. La madrileña reconoció que era «bastante terrible comiendo», algo que ofendió un poco a David como aprendiz de cocinero. El equipo de 'First Dates' les sirvió un tartán de atún como plato principal. Ella no era muy fan, si bien se animó a probarlo. A duras penas lo consiguió. «Me siento como en el comedor cuando era pequeña», señaló, mientras le daba vueltas en la boca sin ser capaz de tragárselo.

El soltero bromeó con la posibilidad de que «mientras que no lo escupas en la servilleta y te lo lleves al baño…», pero ella se lo había planteado de verdad. Por más que su acompañante la animaba a comérselo asegurándole que sabía rico, la comensal pasó un mal rato, como contó después en los totales. «La verdad es que me ha dado mucho asco, pero bueno, se ha salido bien del paso».

David dedicándole una canción a Patricia Cuatro

David le quitó importancia y el episodio del tartar quedó en una anécdota de la cual reírse. Una vez acabada la cena, pasaron al reservado del restaurante, donde el músico le dedicó con su guitarra una canción suya a Patricia. Ella no era mucho de esos gestos románticos y le dio 'cringe', pero acabó encantándole. «Voy a quedar todos los días contigo para que me la cantes», le comentó.

Las galletitas de la suerte les dieron el impulso definitivo para sellar la cita de la mejor manera. 'Conocerás a una persona y te dará un beso por sorpresa', rezaba el mensaje que le tocó a Patri. Ella se lo tomó al pie de la letra.