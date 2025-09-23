Suscríbete a
La voz de Hind, la voz póstuma de una niña palestina

Es una historia real, como las grabaciones telefónicas de la niña usadas por la directora, que es el testimonio trágico de la deshumanización de una guerra

El próximo Oscar a mejor película internacional se pasea por San Sebastián

Una escena de la película
Una escena de la película Festival de San Sebastián
Oti Rodríguez Marchante

San Sebastián

Esta película, dirigida por la tunecina Kaouther Ben Hania, ganó un León de Plata en el reciente Festival de Venecia y hubo protestas porque no le dieron el de Oro. Y contiene en su interior, siendo francos, el material más preciado que una película ... puede tener: la voz real de una niña de seis años, viva en el interior de un coche bombardeado, y que pide ayuda durante horas para que alguien vaya a rescatarla. Es una historia real, como las grabaciones telefónicas de la niña usadas por la directora, que es el testimonio trágico de la deshumanización de una guerra, probablemente de cualquier guerra.

