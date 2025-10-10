Suscríbete a
ABC Cultural
'TRON: Ares', o el ocaso del idealismo digital

La nueva entrega 'Tron: Ares', confronta la promesa de neón de los años 80 con la ansiedad de una Inteligencia Artificial militarizada que abandona el código para tomar el control del mundo real

Fotograma de la película 'TRON: Ares'
Fotograma de la película 'TRON: Ares'

Carmen Burné

Cuando 'Tron' se estrenó en 1982, el futuro tenía el sonido de un ventilador de mesa con una capa de polvo encima. Los ordenadores eran muebles extraños, los salones arcade templos donde se adoraba al píxel, y el neón todavía era un sinónimo de promesa. ... No sabíamos nada del código, pero se intuía que allí, detrás de la pantalla, había un alma eléctrica esperando a despertar. 'Tron' fue la primera película que nos enseñó a mirar dentro de la máquina con fe, no con miedo, como se haría después el ciberpunk más duro, sino con una especie de inocencia luminosa: el hombre podía entrar en el código y, al hacerlo, salvarse. Había esperanza. Había fe. Había ganas de que la tecnología nos ayudase. Era la nueva salvación.

