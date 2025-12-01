Suscríbete a
Un tribunal de Irán condena en rebeldía a un año de prisión al director de cine Jafar Panahi

La Justicia también le impone la prohibición de abandonar el país en los próximos dos años, a pesar de que no reside allí

Jafar Panahi, de la cárcel en Irán a la Palma de Oro en Cannes: «Siempre me he sentido libre porque hago cine sobre la libertad»

El cineasta Jafar Panahi en una imagen de archivo
El cineasta Jafar Panahi en una imagen de archivo Efe

Un tribunal de Irán ha condenado en ausencia este lunes a un año de prisión al director de cine Jafar Panahi por cargos de «propaganda contra el régimen», según ha confirmado uno de sus abogados meses después de ser galardonado con la Palma ... de Oro en el Festival de Cannes por 'Un simple accidente'.

