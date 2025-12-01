Un tribunal de Irán condena en rebeldía a un año de prisión al director de cine Jafar Panahi

Un tribunal de Irán ha condenado en ausencia este lunes a un año de prisión al director de cine Jafar Panahi por cargos de «propaganda contra el régimen», según ha confirmado uno de sus abogados meses después de ser galardonado con la Palma ... de Oro en el Festival de Cannes por 'Un simple accidente'.

Mostafá Nili, uno de los letrados del cineasta, ha especificado en un mensaje en su cuenta en la red social X que un tribunal revolucionario ha impuesto, además, al cineasta una prohibición de salir del país y de pertenecer a grupos o facciones políticas y sociales durante dos años, a pesar de que en la actualidad se encuentra en el extranjero.

«Tomaremos las medidas necesarias para recurrir esta sentencia dentro del plazo legal», ha anunciado el abogado, que se encarga también de la defensa de la activista de derechos humanos iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de Paz 2023.

Noticia Relacionada Volvió la luz a Cannes: Palma de Oro para 'Un simple accidente', de Jaffar Panahi Oti Rodríguez Marchante La española 'Sirat', de Oliver Laxe, premio del Jurado exaequo con Sound of Falling, de Mascha Schilinski

No es la primera que Panahi es condenado en su país. Tras ser detenido en 2009, volvió a ser arrestado en 2010 y fue sentenciado a seis años de prisión por apoyar las protestas antigubernamentales del año anterior y la realización de películas que criticaban al Estado.

Además, le impusieron una prohibición de 20 años para hacer películas, escribir guiones, viajar al extranjero o dar entrevistas. Sin embargo, el director solo cumplió dos meses de cárcel antes de ser liberado bajo fianza, tras lo que quedó en arresto domiciliario.

En julio de 2022, Panahi fue arrestado nuevamente cuando acudió a la Fiscalía para preguntar por otro cineasta detenido, Mohammad Rasoulof. Entonces, le ordenaron cumplir la condena de seis años impuesta en 2010. Tras casi siete meses en la prisión de Evin, fue liberado bajo fianza en febrero de 2023, después de iniciar una huelga de hambre para protestar por su detención ilegal.

A pesar de estas sentencias, Panahi ha desafiado la prohibición de filmar y ha realizado películas aclamadas internacionalmente, como 'Esto no es una película' (2011), 'Taxi Teherán' (2015) y 'No Bears' (2022), a menudo filmadas en secreto o en lugares confinados, como su coche o su casa.