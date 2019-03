Sin un genio azul y con muchos efectos especiales: descubre el tráiler de «Aladdin»

Actualizado 12/03/2019 a las 14:37

Por fin podemos ver uno de los tráilers más esperados por los seguidores del universo Disney. La compañía acaba de publicar un nuevo trailer del «Aladdin», de Guy Ritchie, y que revela uno de los grandes secretos del filme: la imagen de Will Smith como el Genio. Aunque el director de «Snatch. Cerdos y diamantes» ha desvelado pocos detalles del que será su proyecto más ambicioso en los últimos año sí sabemos que, con total probabilidad, su remake mantendrá el espíritu de la película original. Así se desprende, de hecho, de las imágenes del nuevo trailer de «Aladdin» y cuyas escenas son casi un calco de la versión animada.

Uno de los grandes nombres de la versión en carne y hueso de este clásico de Disney es el de Will Smith. El intérprete ya tuvo que salir al paso de las críticas en redes sociales cuando se confirmó su presencia en el filme de Guy Ritchie ante quienes pensaron que el personaje no sería, tal y como ocurre en la cinta original, de color azul. El actor, entonces, tranquilizó a los críticos asegurando que su genio respetaría el color original y no el de la fotografía mostrada por la publicación «Entertainment Weekly», que muestra la imagen de Smith encarnando al genio cuando este toma forma humana.

Sin embargo, el tráiler nos da que pensar que no será como Will Smith aseguró ya que aparece humanizado (con piernas y sin la piel azul) en repetidas escenas. Puede que lo utilicen como diferenciación entre su imagen de genio y su «disfraz» de ser humano.

Junto a Smith, el reparto se completa con Mena Massoud en la piel de Aladdin, Naomi Scott como la Princesa Jasmin, Marwan Kenzari como el malvado Jafar, Navid Negahban como el Sultán, Nasim Pedrad como la doncella Dalia, Billy Magnussen como el Príncipe Anders y Numan Acar como el jefe de la guardia de palacio Hakim.