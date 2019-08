«Rambo» lanza el tráiler final de su última película

Actualizado 21/08/2019 a las 11:26

Rambo vuelve. Después de que Lionsgate anunciara el regreso del legendario mercenario once años después del estreno de «John Rambo», todo apunta a que la última entrega del soldado interpretado por Sylvester Stallone está más cerca que nunca. El 27 de septiembre, una semana después que en Estados Unidos, se estrena en España «Rambo: last blood», cerrando el ciclo que se inició en el año 1982 con «Rambo: acorralado» («Rambo: first blood» en inglés).

Después de haber vivido un infierno, Rambo se retira a su rancho familiar. Su descanso se ve interrumpido por la desaparición de su nieta tras cruzar la frontera con México. El veterano emprende un peligroso viaje en su busca enfrentándose a uno de los carteles más despiadados de la zona y descubre que tras su desaparición hay oculta una red de trata de blancas. Con sed de venganza, deberá cumplir una última misión desplegando de nuevo sus habilidades de combate.

Todo hace pensar que, con este estreno, Stallone pone punto y final a las aventuras del mercenario, pero todo puede pasar en esta quinta entrega de la saga. En la cinta, además, encontraremos rostros españoles, como Paz Vega, Óscar Jaenada y Sergio Peris-Mancheta, siendo este último el villano de la trama que, probablemente, viva el final más crudo de todo el reparto.

El guion de la cinta ha sido escrito por el propio Stallone en colaboración de Matt Cirulnick, mientras que la puesta en escena es tarea de Adrian Burnberg.