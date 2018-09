Primer tráiler de Capitana Marvel, la primera gran superheroína

Actualizado 18/09/2018 a las 16:23

En Capitana Marvel, Carol Danvers se convierte en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la tierra se ve atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Ambientada en la década de 1990, Capitana Marvel es una aventura completamente nueva de un período nunca visto en la historia del Universo Marvel.

Basada en el personaje del cómic de Marvel que apareció por primera vez en 1968, Capitana Marvel continúa el linaje de aventuras épicas para la gran pantalla que se narran en "Iron Man", "El increíble Hulk", "Iron Man 2", "Thor", "Capitán América: El primer Vengador", "Los Vengadores de Marvel", "Iron Man 3", "Thor: El mundo oscuro", "Captain América: El soldado de invierno", "Guardianes de la Galaxia", "Vengadores: La era de Ultrón", "Ant-Man", "Captain América: Civil War", "Doctor Strange (Doctor Extraño)"," Guardianes de la Galaxia Vol. 2"," Spider-Man: Homecoming”, “Thor: Ragnarok” y más recientemente “Black Panther”.

La película está protagonizada por Brie Larson ("La habitación", "Kong: La isla calavera"), Samuel L. Jackson ("Vengadores: La era de Ultrón" de Marvel Studios, "Los odiosos ocho"), Ben Mendelsohn ("Rogue One: Una historia de Star Wars", "Ready Player One"), Djimon Hounsou ("Diamante de sangre", "Guardianes de la Galaxia" de Marvel Studios), Lee Pace ("El libro secreto de Henry", "Guardianes de la Galaxia" de Marvel Studios), Lashana Lynch ("Brotherhood”, “Fast Girls”), Gemma Chan (“Humans”, “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”), Algenis Perez Soto (“Sambá”, “Sugar”), Rune Temte (“Eddie el Águila”, “The Last Kingdom”), McKenna Grace (“Yo, Tonya”, “Un don excepcional”), con Clark Gregg (“Vivir de noche”, “Los Vengadores de Marvel”), y Jude Law (“Espías", “El Gran Hotel Budapest”).