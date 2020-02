Llega el tráiler de Pinocho, con Roberto Benigni como Geppetto

Actualizado 28/02/2020 a las 19:30

Matteo Garrone vuelve a las verdaderas raíces de la historia de Pinocho con la película de acción real impregnada de fantasía y misterio que llega a los cines el 8 de abril. Roberto Benigni, ganador del Oscar por «La vida es bella», interpreta a Geppetto.

ABC Play te presenta el tráiler de la esperada película, que se pudo ver en la presente edición del Festival de Berlín.

«¡Para mí esta película es un milagro! ¡Soy el único actor del mundo que ha conseguido hacer de Pinocho y de Gepetto!», exclamó Benigni en la Berlinale, aludiendo a «Las aventuras de Pinocho», del año 2002, que él mismo dirigió en plena estela del éxito de su Oscar de Hollywood. Y parece que el mito de Collodi le persigue, porque Francis Ford Coppola ya le ofreció interpretar al padre de la marioneta en el año 2000, para un proyecto que se frustró. «Cuando Matteo me ofreció interpretar a Gepetto después de haber dado vida a Pinocho me pareció un milagro, una señal del destino, la culminación de un sueño. ¡Es el padre por excelencia, me hizo muy feliz!».

Los piropos entre cineasta e intérprete, contaba David Martos desde Berlín, fueron continuos ante la prensa. Para Garrone, «es una historia de amor entre un padre y un hijo, así que hacía falta la gran humanidad de Roberto, su sensibilidad y su generosidad». Benigni usaba su currículo para devolver los halagos: «He trabajado con Fellini, Costa-Gavras, Woody Allen o Marco Ferreri, con el que conseguimos aquí en 1979 el Oso de Plata. Pero Matteo Garrone es un director puro, de un talento impresionante. ¡Y le tienen un respeto que solo he visto con Visconti! ¡Cerró todo el set de rodaje porque no le gustaba el color del edredón de una cama! ¡Me dejó impresionado! Tiene la precisión de Visconti y la austeridad de Rossellini».

El «Pinocho» de Garrone, con ecos de la Commedia dell’Arte o incluso de Tim Burton, recupera todos los animales dibujados por Mazzanti, el ilustrador que trabajó con Collodi. Se aleja de los efectos visuales para apostar por una imagen artesanal de las marionetas. «Los niños en Italia están locos con esta película», decía Benigni, «porque Garrone es un gran autor que ha hecho una película muy popular, una película de aventuras que te enseña a vivir». Matteo Garrone, muy conocido por «Gomorra», dejaba también una frase enigmática, quizá en referencia a la próxima versión de Pinocho -después de la suya- que veremos en los cines: «No seré, seguramente, el último que haga un ‘Pinocho’… pero esperamos que a través de esta película el público redescubra la obra maestra de Collodi».